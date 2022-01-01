candidat написав:Что это Форвард с лимитами устроил? Я правильно понимаю, что, если у меня на карте есть 10 тыс.гривен, то я могу отправить по 1000 гривен десяти разным людям, но если я отправил некому Петренко Петру Петровичу 1000 гривен, то ни один клиент Форварда в этот же день не сможет отправить этому Петренко ни копейки? Не только я с другой карты Форварда, а ни один клиент.
Не совсем так как вы пишете. Петру Петровичу Петренко другие клиенты смогут отправить свои деньги но только не на ту же карту что и вы. Такая "ловушка" для клиентов у которых только 2 карты - форварда и ещё одного банка. Но если у клиента больше 1 карты то количество возможностей вывода денег на них увеличивается. Плюс ещё одна деталь Петренко П.П. сможет дополнительно на свою карту в другом банке потянуть с любой карты форварда к которой у него есть доступ еще по 1000 грн. с каждой
andreyiskra написав:Утром отправил с пенсионной на моно черную. Сейчас с дебетки не даёт на моно черную. На моно белую дало. получается лимит 1000 на одну карту чужого банка не зависимо с какой карты форварда я шлю?