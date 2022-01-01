Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Пон 25 кві, 2022 17:15
candidat написав:
Что это Форвард с лимитами устроил? Я правильно понимаю, что, если у меня на карте есть 10 тыс.гривен, то я могу отправить по 1000 гривен десяти разным людям, но если я отправил некому Петренко Петру Петровичу 1000 гривен, то ни один клиент Форварда в этот же день не сможет отправить этому Петренко ни копейки? Не только я с другой карты Форварда, а ни один клиент.
Не совсем так как вы пишете. Петру Петровичу Петренко другие клиенты смогут отправить свои деньги но только не на ту же карту что и вы. Такая "ловушка" для клиентов у которых только 2 карты - форварда и ещё одного банка. Но если у клиента больше 1 карты то количество возможностей вывода денег на них увеличивается.
Плюс ещё одна деталь Петренко П.П. сможет дополнительно на свою карту в другом банке потянуть с любой карты форварда к которой у него есть доступ еще по 1000 грн. с каждой
WallNutPen
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Додано: Пон 25 кві, 2022 17:22
Утром отправил с пенсионной на моно черную. Сейчас с дебетки не даёт на моно черную. На моно белую дало. получается лимит 1000 на одну карту чужого банка не зависимо с какой карты форварда я шлю?
andreyiskra
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Додано: Пон 25 кві, 2022 17:39
andreyiskra написав:
Утром отправил с пенсионной на моно черную. Сейчас с дебетки не даёт на моно черную. На моно белую дало. получается лимит 1000 на одну карту чужого банка не зависимо с какой карты форварда я шлю?
да
S i m
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Додано: Вів 26 кві, 2022 00:36
прогнозовано ставки просіли
wolt450
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Додано: Вів 26 кві, 2022 04:01
wolt450 написав:
прогнозовано ставки просіли
Лично для меня нет. От онлайн+ теперь совсем толку нет. Вот теперь настоящий вынос пойдет и скунс может действительно посыпаться.
lloydbanksua
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Додано: Вів 26 кві, 2022 06:02
lloydbanksua написав: wolt450 написав:
прогнозовано ставки просіли
Лично для меня нет. От онлайн+ теперь совсем толку нет. Вот теперь настоящий вынос пойдет и скунс может действительно посыпаться.
ставки у Большинства просели,от слова совсем,теперь нет 20% акциза с топлива,нулевая растоможка евробляхи и т.д.,зато налог остаётся прежний... Вот такие дела(
sens
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Додано: Вів 26 кві, 2022 06:10
sens написав: lloydbanksua написав: wolt450 написав:
прогнозовано ставки просіли
Лично для меня нет. От онлайн+ теперь совсем толку нет. Вот теперь настоящий вынос пойдет и скунс может действительно посыпаться.
ставки у Большинства просели,от слова совсем,теперь нет 20% акциза с топлива,нулевая растоможка евробляхи и т.д.,зато налог остаётся прежний... Вот такие дела(
Поэтому проще все в валюту перевести и забыть, что такое депозиты
lloydbanksua
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Додано: Вів 26 кві, 2022 06:54
wolt450 написав:
прогнозовано ставки просіли
В отделении теперь опять будут ++++. Так что не просели.
vcy
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Додано: Вів 26 кві, 2022 08:37
мда, ставки не те що впали, вони сильно гепнулись (шандарахнулись)
а програма Лояльності просто няшка стала!
"+ 0,05 % річних до ставки"
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /taryf.pdf
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єдиний плюс - банк вже не буде білою вороною серед загального знижувального тренду
greenozon
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Додано: Вів 26 кві, 2022 08:59
lloydbanksua написав:
Поэтому проще все в валюту перевести и забыть, что такое депозиты
МЕГАбанк держит планку , пока ...., там у него много заканчивается по сроку десятимесячних под 11% ,
полуавтоматом можно лонгировать + новие тоже под 11%.
Goodman
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