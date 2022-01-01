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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 138139140141>

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Форвард Банк Forward Bank 3.1 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 17:15

  candidat написав:Что это Форвард с лимитами устроил? Я правильно понимаю, что, если у меня на карте есть 10 тыс.гривен, то я могу отправить по 1000 гривен десяти разным людям, но если я отправил некому Петренко Петру Петровичу 1000 гривен, то ни один клиент Форварда в этот же день не сможет отправить этому Петренко ни копейки? Не только я с другой карты Форварда, а ни один клиент.

Не совсем так как вы пишете. Петру Петровичу Петренко другие клиенты смогут отправить свои деньги но только не на ту же карту что и вы. Такая "ловушка" для клиентов у которых только 2 карты - форварда и ещё одного банка. Но если у клиента больше 1 карты то количество возможностей вывода денег на них увеличивается.
Плюс ещё одна деталь Петренко П.П. сможет дополнительно на свою карту в другом банке потянуть с любой карты форварда к которой у него есть доступ еще по 1000 грн. с каждой
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 17:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Утром отправил с пенсионной на моно черную. Сейчас с дебетки не даёт на моно черную. На моно белую дало. получается лимит 1000 на одну карту чужого банка не зависимо с какой карты форварда я шлю?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 17:39

  andreyiskra написав:Утром отправил с пенсионной на моно черную. Сейчас с дебетки не даёт на моно черную. На моно белую дало. получается лимит 1000 на одну карту чужого банка не зависимо с какой карты форварда я шлю?


да
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 00:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

прогнозовано ставки просіли
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 04:01

  wolt450 написав:прогнозовано ставки просіли

Лично для меня нет. От онлайн+ теперь совсем толку нет. Вот теперь настоящий вынос пойдет и скунс может действительно посыпаться.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 06:02

  lloydbanksua написав:
  wolt450 написав:прогнозовано ставки просіли

Лично для меня нет. От онлайн+ теперь совсем толку нет. Вот теперь настоящий вынос пойдет и скунс может действительно посыпаться.
ставки у Большинства просели,от слова совсем,теперь нет 20% акциза с топлива,нулевая растоможка евробляхи и т.д.,зато налог остаётся прежний... Вот такие дела(
sens
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 06:10

  sens написав:
  lloydbanksua написав:
  wolt450 написав:прогнозовано ставки просіли

Лично для меня нет. От онлайн+ теперь совсем толку нет. Вот теперь настоящий вынос пойдет и скунс может действительно посыпаться.
ставки у Большинства просели,от слова совсем,теперь нет 20% акциза с топлива,нулевая растоможка евробляхи и т.д.,зато налог остаётся прежний... Вот такие дела(

Поэтому проще все в валюту перевести и забыть, что такое депозиты
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 06:54

  wolt450 написав:прогнозовано ставки просіли

В отделении теперь опять будут ++++. Так что не просели.
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 08:37

мда, ставки не те що впали, вони сильно гепнулись (шандарахнулись) :)

а програма Лояльності просто няшка стала!

"+ 0,05 % річних до ставки"
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /taryf.pdf

---
єдиний плюс - банк вже не буде білою вороною серед загального знижувального тренду
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 08:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lloydbanksua написав:Поэтому проще все в валюту перевести и забыть, что такое депозиты

МЕГАбанк держит планку , пока ...., там у него много заканчивается по сроку десятимесячних под 11% ,
полуавтоматом можно лонгировать + новие тоже под 11%.
Goodman
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