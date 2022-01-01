|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 кві, 2022 09:24
-
rationalism2
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 11.08.21
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 кві, 2022 09:43
це акційний депозит, до речі до завершення лишилось неповних 4 дні (до 1 травня)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13288
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 1170 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 26 кві, 2022 09:46
greenozon написав:
це акційний депозит, до речі до завершення лишилось неповних 4 дні (до 1 травня)
Ще є у Бис акційний вклад теж на 3 місяці під 11%.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 997
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|124
|152214
|
|
|63
|8492
|
|
|2381
|883053
|
|