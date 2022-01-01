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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 138139140141

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.1 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 09:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

Глобус 3 месяца под 12% https://globusbank.com.ua/file.php?comp ... 0%B0%D1%85
rationalism2
 
Повідомлень: 16
З нами з: 11.08.21
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 09:43

  rationalism2 написав:Глобус 3 месяца под 12% https://globusbank.com.ua/file.php?comp ... 0%B0%D1%85


це акційний депозит, до речі до завершення лишилось неповних 4 дні (до 1 травня)
greenozon
 
Повідомлень: 13288
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1170 раз.
 
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1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 09:46

  greenozon написав:
  rationalism2 написав:Глобус 3 месяца под 12% https://globusbank.com.ua/file.php?comp ... 0%B0%D1%85


це акційний депозит, до речі до завершення лишилось неповних 4 дні (до 1 травня)

Ще є у Бис акційний вклад теж на 3 місяці під 11%.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 997
З нами з: 22.04.20
Подякував: 52 раз.
Подякували: 96 раз.
 
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  #<1 ... 138139140141
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