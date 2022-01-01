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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 кві, 2022 09:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
Глобус 3 месяца под 12%
Додано: Вів 26 кві, 2022 09:43
це акційний депозит, до речі до завершення лишилось неповних 4 дні (до 1 травня)
Додано: Вів 26 кві, 2022 09:46
Ще є у Бис акційний вклад теж на 3 місяці під 11%.
Додано: Вів 26 кві, 2022 11:16
Коллеги, а как правильно сэпом пользоваться? Отправлять 3К на ибан, а потом + 1000 на карту к этому ибану? Или, если отправил сэп на 3К, то на карту к этому ибану уже ничего не пустят?
Додано: Вів 26 кві, 2022 13:29
3К на ИБАН, а потом на каждую карту от єтого ИБАНа по 1К... и все пустит.
Вы сколько карт на ИБАН выпустили, 4..5 есть? Вот еще 5К можно вдогонку к ИБАНу отправить
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