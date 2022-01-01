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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 138139140141

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Форвард Банк Forward Bank 3.1 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 09:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

Глобус 3 месяца под 12% https://globusbank.com.ua/file.php?comp ... 0%B0%D1%85
rationalism2
 
Повідомлень: 16
З нами з: 11.08.21
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 09:43

  rationalism2 написав:Глобус 3 месяца под 12% https://globusbank.com.ua/file.php?comp ... 0%B0%D1%85


це акційний депозит, до речі до завершення лишилось неповних 4 дні (до 1 травня)
greenozon
 
Повідомлень: 13296
З нами з: 01.06.14
Подякував: 255 раз.
Подякували: 1170 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 09:46

  greenozon написав:
  rationalism2 написав:Глобус 3 месяца под 12% https://globusbank.com.ua/file.php?comp ... 0%B0%D1%85


це акційний депозит, до речі до завершення лишилось неповних 4 дні (до 1 травня)

Ще є у Бис акційний вклад теж на 3 місяці під 11%.
lloydbanksua
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Повідомлень: 997
З нами з: 22.04.20
Подякував: 52 раз.
Подякували: 96 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 11:16

Коллеги, а как правильно сэпом пользоваться? Отправлять 3К на ибан, а потом + 1000 на карту к этому ибану? Или, если отправил сэп на 3К, то на карту к этому ибану уже ничего не пустят?
la9
 
Повідомлень: 2223
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Подякував: 422 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 13:29

  la9 написав:Коллеги, а как правильно сэпом пользоваться? Отправлять 3К на ибан, а потом + 1000 на карту к этому ибану? Или, если отправил сэп на 3К, то на карту к этому ибану уже ничего не пустят?

3К на ИБАН, а потом на каждую карту от єтого ИБАНа по 1К... и все пустит.
Вы сколько карт на ИБАН выпустили, 4..5 есть? Вот еще 5К можно вдогонку к ИБАНу отправить
Amethyst
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Повідомлень: 2187
З нами з: 05.05.21
Подякував: 132 раз.
Подякували: 388 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 14:17

о, столбик 14,5% на полгода был правильным решением.
Ромасик
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Повідомлень: 4316
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 684 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 15:46

  lloydbanksua написав:
  sens написав:
  lloydbanksua написав:Лично для меня нет. От онлайн+ теперь совсем толку нет. Вот теперь настоящий вынос пойдет и скунс может действительно посыпаться.
ставки у Большинства просели,от слова совсем,теперь нет 20% акциза с топлива,нулевая растоможка евробляхи и т.д.,зато налог остаётся прежний... Вот такие дела(

Поэтому проще все в валюту перевести и забыть, что такое депозиты

А смысл, если курс заморозять?
sergia
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Повідомлень: 402
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 16:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Ромасик написав:о, столбик 14,5% на полгода был правильным решением.

почитайте памятку "Довідка про систему гарантування вкладів фіз осіб" ,
там все цікаве
розділ "додаткова інформація"
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 16:37

  Goodman написав:
  Ромасик написав:о, столбик 14,5% на полгода был правильным решением.

почитайте памятку "Довідка про систему гарантування вкладів фіз осіб" ,
там все цікаве
розділ "додаткова інформація"

шта?
Ромасик
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Повідомлень: 4316
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1142 раз.
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