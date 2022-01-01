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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 кві, 2022 09:24
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rationalism2
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Додано: Вів 26 кві, 2022 09:43
це акційний депозит, до речі до завершення лишилось неповних 4 дні (до 1 травня)
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greenozon
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Додано: Вів 26 кві, 2022 09:46
greenozon написав:
це акційний депозит, до речі до завершення лишилось неповних 4 дні (до 1 травня)
Ще є у Бис акційний вклад теж на 3 місяці під 11%.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 26 кві, 2022 11:16
Коллеги, а как правильно сэпом пользоваться? Отправлять 3К на ибан, а потом + 1000 на карту к этому ибану? Или, если отправил сэп на 3К, то на карту к этому ибану уже ничего не пустят?
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la9
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Додано: Вів 26 кві, 2022 13:29
la9 написав:
Коллеги, а как правильно сэпом пользоваться? Отправлять 3К на ибан, а потом + 1000 на карту к этому ибану? Или, если отправил сэп на 3К, то на карту к этому ибану уже ничего не пустят?
3К на ИБАН, а потом на каждую карту от єтого ИБАНа по 1К... и все пустит.
Вы сколько карт на ИБАН выпустили, 4..5 есть? Вот еще 5К можно вдогонку к ИБАНу отправить
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Amethyst
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Додано: Вів 26 кві, 2022 14:17
о, столбик 14,5% на полгода был правильным решением.
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Ромасик
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Додано: Вів 26 кві, 2022 15:46
lloydbanksua написав: sens написав: lloydbanksua написав:
Лично для меня нет. От онлайн+ теперь совсем толку нет. Вот теперь настоящий вынос пойдет и скунс может действительно посыпаться.
ставки у Большинства просели,от слова совсем,теперь нет 20% акциза с топлива,нулевая растоможка евробляхи и т.д.,зато налог остаётся прежний... Вот такие дела(
Поэтому проще все в валюту перевести и забыть, что такое депозиты
А смысл, если курс заморозять?
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sergia
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Додано: Вів 26 кві, 2022 16:01
Ромасик написав:
о, столбик 14,5% на полгода был правильным решением.
почитайте памятку "Довідка про систему гарантування вкладів фіз осіб" ,
там все цікаве
розділ "додаткова інформація"
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Goodman
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Додано: Вів 26 кві, 2022 16:37
Goodman написав: Ромасик написав:
о, столбик 14,5% на полгода был правильным решением.
почитайте памятку "Довідка про систему гарантування вкладів фіз осіб" ,
там все цікаве
розділ "додаткова інформація"
шта?
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Ромасик
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