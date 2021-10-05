Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 кві, 2022 19:21
la9 написав: Amethyst написав: la9 написав:
Коллеги, а как правильно сэпом пользоваться? Отправлять 3К на ибан, а потом + 1000 на карту к этому ибану? Или, если отправил сэп на 3К, то на карту к этому ибану уже ничего не пустят?
3К на ИБАН, а потом на каждую карту от єтого ИБАНа по 1К... и все пустит.
Вы сколько карт на ИБАН выпустили, 4..5 есть? Вот еще 5К можно вдогонку к ИБАНу отправить
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Пару вопросов:
1. Если Клиент-1 переслал на ибан 3К, то Клиент-2 также может отправить свои 3К на этот ибан, но не может отправить по 1К на карты к этому ибану, верно?
2. Переводы между Клиентами 1 и 2 без ограничений?
...речь про Клиентов Банка
1. Клиенты Банка абсолютно независимы др. от др., и у них абсолютно независимые лимиты. Пользуйтесь )
2. без ограничений
3. лимиты в пределах 24ч по каждой операции
Amethyst
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Додано: Вів 26 кві, 2022 19:31
Amethyst написав:
1. Клиенты Банка абсолютно независимы др. от др., и у них абсолютно независимые лимиты. Пользуйтесь )
А как понимать тогда такое?
Ліміти на операції в системі Інтернет-банк Forward Online:
- по платіжним карткам (через меню «Переказ на картку українського банку» або «На вільні реквізити») встановлено на рівні 1000 грн на добу. Обмеження діє на картку отримувача. Тобто на ту саму картку не можна надіслати більше 1000 грн (з інших карт
або інша людина
- в найближчі 24 години);
Я понял, что если на карту-1 клиент-1 отправил 1К, то клиент-2 уже не сможет на нее ничего отправить в ближайшие 24 часа
la9
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Додано: Вів 26 кві, 2022 19:45
sergia написав:
А смысл, если курс заморозять?
морозить то можно конечно, только хрен что купишь по нему если что...А вот если реально купить....Вы прям как вчера родились )
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Додано: Вів 26 кві, 2022 19:46
wolt450 написав: Andey написав:
Панове, чи нараховує ще банк виплату бонусних відсотків щоквартально згідно додаткової угоди до депозиту на Поточний рахунок+++ ?
Нараховує і виплачує
25 квітня мені за графіком мали виплатити, але й досі на рахунку +++ по нулях
Andey
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Додано: Вів 26 кві, 2022 20:46
Andey написав: wolt450 написав: Andey написав:
Панове, чи нараховує ще банк виплату бонусних відсотків щоквартально згідно додаткової угоди до депозиту на Поточний рахунок+++ ?
Нараховує і виплачує
25 квітня мені за графіком мали виплатити, але й досі на рахунку +++ по нулях
Мені саме 25го виплатили по графіку
patrikk
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Додано: Вів 26 кві, 2022 21:37
Смішно бачити активність гілкі (за умови кратного зіркам у підпису аналогічного досвіду). Навіть у Алкі сльози скоромніші. Хто не розуміє - дійте, тихенько на вихід.
valya
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Додано: Вів 26 кві, 2022 21:56
с коко лучше потихоньку выводить? а куда? у мони 0
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Додано: Сер 27 кві, 2022 08:19
valya написав:
Смішно бачити активність гілкі (за умови кратного зіркам у підпису аналогічного досвіду). Навіть у Алкі сльози скоромніші. Хто не розуміє - дійте, тихенько на вихід.
Вы уже свои 15 гривен с гордостью вывели?
idealstorm
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