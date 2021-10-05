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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 кві, 2022 09:22
Goodman написав: Ромасик написав:
о, столбик 14,5% на полгода был правильным решением.
почитайте памятку "Довідка про систему гарантування вкладів фіз осіб" ,
там все цікаве
розділ "додаткова інформація"
Что именно из написанного там, должно заставить задуматься? Остановка выплаты % после ввода ВА?
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Додано: Сер 27 кві, 2022 10:38
Goodman написав: idealstorm написав:
Вы уже свои 15 гривен с гордостью вывели?
они виводились, те 15кгрн , не с гордостью. а в панике.
когда только ввели 1000 по р2р, но забили на СЕП.
с 05 до 08 марта ВСЕ МОЖНО БИЛО СЕПнуть. Что люди и делали.
зачем?
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