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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 140141142143

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 09:22

  Goodman написав:
  Ромасик написав:о, столбик 14,5% на полгода был правильным решением.

почитайте памятку "Довідка про систему гарантування вкладів фіз осіб" ,
там все цікаве
розділ "додаткова інформація"

Что именно из написанного там, должно заставить задуматься? Остановка выплаты % после ввода ВА?
vcy
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 10:38

  Goodman написав:
  idealstorm написав:Вы уже свои 15 гривен с гордостью вывели?

они виводились, те 15кгрн , не с гордостью. а в панике.
когда только ввели 1000 по р2р, но забили на СЕП.
с 05 до 08 марта ВСЕ МОЖНО БИЛО СЕПнуть. Что люди и делали.

зачем?
Ромасик
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