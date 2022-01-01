Что именно из написанного там, должно заставить задуматься? Остановка выплаты % после ввода ВА?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 кві, 2022 09:22
Додано: Сер 27 кві, 2022 10:38
Додано: Сер 27 кві, 2022 14:15
ну все ж выводили)
Банк уже 2 месяца хоронят, а он жив, значит кому-то в нашей стране он все-таки нужен.
Додано: Сер 27 кві, 2022 14:40
Черговий звичайнісенький роздрібний банк нікому не потрібен "в нашей странє", але ТА не вводитимуть під час війського стану, бо компенсовувати 100% дурних нема. В найгіршому випадку буде зомбі-банкою протягом тривалого часу. Без виплат, без доходу, без перспектив. Але ТА та ліквідація лише після війни.
Додано: Сер 27 кві, 2022 14:46
Я конечно дико извиняюсь но не смотря на то что банку уже два месяца как хоронят он тем не менее в установленных ним же лимитам платит. То есть не факт что он неплатежеспособен, просто поставил заград тарифы и потихоньку живёт. Кто хотел времени вывести было вагон ранее и всё ещё есть сейчас. Но знаю людей которые вывев деньги теперь потихоньку возвращают все взад. Потому как проценты тут таки остаются по картам вообще не плохими (а по сути лучшими на рынке). А при желании тысяч 30 вывести в течении дня не проблема (естественно при наличии карт др.банков). Никого не агитирую. У каждого есть своя голова. Но гривну на пенсионке и дебетовых кошках лично я маленько держу
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