RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 140141142143

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 09:22

  Goodman написав:
  Ромасик написав:о, столбик 14,5% на полгода был правильным решением.

почитайте памятку "Довідка про систему гарантування вкладів фіз осіб" ,
там все цікаве
розділ "додаткова інформація"

Что именно из написанного там, должно заставить задуматься? Остановка выплаты % после ввода ВА?
vcy
 
Повідомлень: 132
З нами з: 07.06.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 10:38

  Goodman написав:
  idealstorm написав:Вы уже свои 15 гривен с гордостью вывели?

они виводились, те 15кгрн , не с гордостью. а в панике.
когда только ввели 1000 по р2р, но забили на СЕП.
с 05 до 08 марта ВСЕ МОЖНО БИЛО СЕПнуть. Что люди и делали.

зачем?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4317
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1143 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 14:15

  Ромасик написав:
  Goodman написав:
  idealstorm написав:Вы уже свои 15 гривен с гордостью вывели?

они виводились, те 15кгрн , не с гордостью. а в панике.
когда только ввели 1000 по р2р, но забили на СЕП.
с 05 до 08 марта ВСЕ МОЖНО БИЛО СЕПнуть. Что люди и делали.

зачем?

ну все ж выводили)
Банк уже 2 месяца хоронят, а он жив, значит кому-то в нашей стране он все-таки нужен.
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 403
З нами з: 14.12.20
Подякував: 89 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 14:40

Черговий звичайнісенький роздрібний банк нікому не потрібен "в нашей странє", але ТА не вводитимуть під час війського стану, бо компенсовувати 100% дурних нема. В найгіршому випадку буде зомбі-банкою протягом тривалого часу. Без виплат, без доходу, без перспектив. Але ТА та ліквідація лише після війни.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2262
З нами з: 10.08.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 14:46

Я конечно дико извиняюсь но не смотря на то что банку уже два месяца как хоронят он тем не менее в установленных ним же лимитам платит. То есть не факт что он неплатежеспособен, просто поставил заград тарифы и потихоньку живёт. Кто хотел времени вывести было вагон ранее и всё ещё есть сейчас. Но знаю людей которые вывев деньги теперь потихоньку возвращают все взад. Потому как проценты тут таки остаются по картам вообще не плохими (а по сути лучшими на рынке). А при желании тысяч 30 вывести в течении дня не проблема (естественно при наличии карт др.банков). Никого не агитирую. У каждого есть своя голова. Но гривну на пенсионке и дебетовых кошках лично я маленько держу
WallNutPen
 
Повідомлень: 240
З нами з: 08.06.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 140141142143
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hemi, klug, liliya_logical і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 12, 13, 14
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
135 154032
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 кві, 2022 15:57
klug
Ідея Банк 1 ... 19, 20, 21
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
202 104695
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 кві, 2022 13:59
jay2004
Альфа-Банк 1 ... 237, 238, 239
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
2389 885442
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 кві, 2022 11:58
kulikrom

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.