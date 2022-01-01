Додано: Сер 27 кві, 2022 14:46

Я конечно дико извиняюсь но не смотря на то что банку уже два месяца как хоронят он тем не менее в установленных ним же лимитам платит. То есть не факт что он неплатежеспособен, просто поставил заград тарифы и потихоньку живёт. Кто хотел времени вывести было вагон ранее и всё ещё есть сейчас. Но знаю людей которые вывев деньги теперь потихоньку возвращают все взад. Потому как проценты тут таки остаются по картам вообще не плохими (а по сути лучшими на рынке). А при желании тысяч 30 вывести в течении дня не проблема (естественно при наличии карт др.банков). Никого не агитирую. У каждого есть своя голова. Но гривну на пенсионке и дебетовых кошках лично я маленько держу