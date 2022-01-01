мне били нужни ети 15 кгрн , вивел,
потом наколядовал опять и закинул на долгосрочние в МОНО
А зачем сейчас деньги банку? Он кредитует?
я не вижу сейчас етой теми.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 кві, 2022 23:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Сер 27 кві, 2022 23:29
Любой день по вашему желанию. Но необходимое условие - наличие 29 разных карт для вывода. Что при возможности открытия виртуалок, диджиталок и т.п. в разных банках не является невыполнимой задачей. Плюс карты других банков членов вашей семьи тоже могут участвовать.
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