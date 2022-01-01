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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 141142143144

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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 23:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Ромасик написав:зачем?

мне били нужни ети 15 кгрн , вивел,
потом наколядовал опять и закинул на долгосрочние в МОНО
А зачем сейчас деньги банку? Он кредитует?
я не вижу сейчас етой теми.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 23:29

  Goodman написав:
  WallNutPen написав:А при желании тысяч 30 вывести в течении дня не проблема (естественно при наличии карт др.банков).

напишите дату етого дня.
ето не манифик.

Любой день по вашему желанию. Но необходимое условие - наличие 29 разных карт для вывода. Что при возможности открытия виртуалок, диджиталок и т.п. в разных банках не является невыполнимой задачей. Плюс карты других банков членов вашей семьи тоже могут участвовать.
WallNutPen
 
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