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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 кві, 2022 23:01
Ромасик написав:
зачем?
мне били нужни ети 15 кгрн , вивел,
потом наколядовал опять и закинул на долгосрочние в МОНО
А зачем сейчас деньги банку? Он кредитует?
я не вижу сейчас етой теми.
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Goodman
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Додано: Сер 27 кві, 2022 23:29
Goodman написав: WallNutPen написав:
А при желании тысяч 30 вывести в течении дня не проблема (естественно при наличии карт др.банков).
напишите дату етого дня.
ето не манифик.
Любой день по вашему желанию. Но необходимое условие - наличие 29 разных карт для вывода. Что при возможности открытия виртуалок, диджиталок и т.п. в разных банках не является невыполнимой задачей. Плюс карты других банков членов вашей семьи тоже могут участвовать.
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WallNutPen
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Додано: Чет 28 кві, 2022 04:31
WallNutPen написав: Goodman написав: WallNutPen написав:
А при желании тысяч 30 вывести в течении дня не проблема (естественно при наличии карт др.банков).
напишите дату етого дня.
ето не манифик.
Любой день по вашему желанию. Но необходимое условие - наличие 29 разных карт для вывода. Что при возможности открытия виртуалок, диджиталок и т.п. в разных банках не является невыполнимой задачей. Плюс карты других банков членов вашей семьи тоже могут участвовать.
Ви немножечко приотстали.с 26 апреля виртуальные карты не пополняются, відповідно до постанови нбу..
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korzviktor20
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Додано: Чет 28 кві, 2022 06:00
korzviktor20 написав: WallNutPen написав:
Любой день по вашему желанию. Но необходимое условие - наличие 29 разных карт для вывода. Что при возможности открытия виртуалок, диджиталок и т.п. в разных банках не является невыполнимой задачей. Плюс карты других банков членов вашей семьи тоже могут участвовать.
Ви немножечко приотстали.с 26 апреля виртуальные карты не пополняются, відповідно до постанови нбу..
Вы уверены? Не пополняются карты украинских банков в гривне, которые выпущены без физического пластика? Это точно? То есть теперь нельзя пополнить белую карту мони, виртуалку Пумба или диджиталку привата? Странно. А банки об этом знают? Потому как я буквально за пять минут пополнил все три упомянутые карты банков. Вы точно ничего не напутали?
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WallNutPen
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