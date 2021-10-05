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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 кві, 2022 23:01
Ромасик написав:
зачем?
мне били нужни ети 15 кгрн , вивел,
потом наколядовал опять и закинул на долгосрочние в МОНО
А зачем сейчас деньги банку? Он кредитует?
я не вижу сейчас етой теми.
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Goodman
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Додано: Сер 27 кві, 2022 23:29
Goodman написав: WallNutPen написав:
А при желании тысяч 30 вывести в течении дня не проблема (естественно при наличии карт др.банков).
напишите дату етого дня.
ето не манифик.
Любой день по вашему желанию. Но необходимое условие - наличие 29 разных карт для вывода. Что при возможности открытия виртуалок, диджиталок и т.п. в разных банках не является невыполнимой задачей. Плюс карты других банков членов вашей семьи тоже могут участвовать.
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WallNutPen
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Додано: Чет 28 кві, 2022 04:31
WallNutPen написав: Goodman написав: WallNutPen написав:
А при желании тысяч 30 вывести в течении дня не проблема (естественно при наличии карт др.банков).
напишите дату етого дня.
ето не манифик.
Любой день по вашему желанию. Но необходимое условие - наличие 29 разных карт для вывода. Что при возможности открытия виртуалок, диджиталок и т.п. в разных банках не является невыполнимой задачей. Плюс карты других банков членов вашей семьи тоже могут участвовать.
Ви немножечко приотстали.с 26 апреля виртуальные карты не пополняются, відповідно до постанови нбу..
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korzviktor20
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Додано: Чет 28 кві, 2022 06:00
korzviktor20 написав: WallNutPen написав:
Любой день по вашему желанию. Но необходимое условие - наличие 29 разных карт для вывода. Что при возможности открытия виртуалок, диджиталок и т.п. в разных банках не является невыполнимой задачей. Плюс карты других банков членов вашей семьи тоже могут участвовать.
Ви немножечко приотстали.с 26 апреля виртуальные карты не пополняются, відповідно до постанови нбу..
Вы уверены? Не пополняются карты украинских банков в гривне, которые выпущены без физического пластика? Это точно? То есть теперь нельзя пополнить белую карту мони, виртуалку Пумба или диджиталку привата? Странно. А банки об этом знают? Потому как я буквально за пять минут пополнил все три упомянутые карты банков. Вы точно ничего не напутали?
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WallNutPen
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Додано: Чет 28 кві, 2022 09:27
Golf_streem написав:
Знизилися ставки по депо. Без попередження (можливо пропустив), побачив у додатку.
Банк не зобов'язаний попереджати про зміни щодо депозитів (хоча деякі інші банки - так, попереджають)
зміна ставок обговорювалась - див тут viewtopic.php?p=5426621#p5426621
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greenozon
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Додано: Чет 28 кві, 2022 10:05
Скунс не списывает в минус 15 грн, если на дебетке ноль? Или лучше пробить 10 морковок?
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Додано: Чет 28 кві, 2022 10:19
Пока не списал. 2й мес наблюдаю
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Amethyst
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Додано: Чет 28 кві, 2022 10:37
Amethyst написав:
Пока не списал. 2й мес наблюдаю
Раз ставки снизил, теперь и за комиссии возьмётся - это ж скунс
А если серьезно, то тот же райф с мая возвращает комиссии.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 28 кві, 2022 11:04
уже три дня как форвард банк просрочил выплату части процентов по депозиту на текущий счет +++
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Andey
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Додано: Чет 28 кві, 2022 11:10
Andey написав:
уже три дня как форвард банк просрочил выплату части процентов по депозиту на текущий счет +++
зайдіть в ІБ і задайте питання підтримці
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