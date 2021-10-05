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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 11:32

Раз ставки снизил, теперь и за комиссии возьмётся - это ж скунс :mrgreen:
А если серьезно, то тот же райф с мая возвращает комиссии.[/quote]

По факту даже поднял, НО только при открытии в отделении
vcy
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 11:57

  WallNutPen написав:Любой день по вашему желанию. Но необходимое условие - наличие 29 разных карт для вывода. Что при возможности открытия виртуалок, диджиталок и т.п. в разных банках не является невыполнимой задачей. Плюс карты других банков членов вашей семьи тоже могут участвовать.

Экий вы оптимист :)
"На сейчас" - да, 29 карт и погнали.
Но ведь нет гарантии, что завтра не понадобятся уже 290 карт. Или 2900 :)
ramzes4
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Повідомлень: 842
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2003 раз.
Подякували: 233 раз.
 
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