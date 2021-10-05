Раз ставки снизил, теперь и за комиссии возьмётся - это ж скунс
А если серьезно, то тот же райф с мая возвращает комиссии.[/quote]
По факту даже поднял, НО только при открытии в отделении
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 кві, 2022 11:32
Раз ставки снизил, теперь и за комиссии возьмётся - это ж скунс
А если серьезно, то тот же райф с мая возвращает комиссии.[/quote]
По факту даже поднял, НО только при открытии в отделении
Додано: Чет 28 кві, 2022 11:57
Экий вы оптимист
"На сейчас" - да, 29 карт и погнали.
Но ведь нет гарантии, что завтра не понадобятся уже 290 карт. Или 2900
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