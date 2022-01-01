Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 кві, 2022 09:27
Golf_streem написав:
Знизилися ставки по депо. Без попередження (можливо пропустив), побачив у додатку.
Банк не зобов'язаний попереджати про зміни щодо депозитів (хоча деякі інші банки - так, попереджають)
зміна ставок обговорювалась - див тут
viewtopic.php?p=5426621#p5426621
greenozon
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Додано: Чет 28 кві, 2022 10:05
Скунс не списывает в минус 15 грн, если на дебетке ноль? Или лучше пробить 10 морковок?
Striker
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Додано: Чет 28 кві, 2022 10:19
Пока не списал. 2й мес наблюдаю
Amethyst
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Додано: Чет 28 кві, 2022 10:37
Amethyst написав:
Пока не списал. 2й мес наблюдаю
Раз ставки снизил, теперь и за комиссии возьмётся - это ж скунс
А если серьезно, то тот же райф с мая возвращает комиссии.
lloydbanksua
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Додано: Чет 28 кві, 2022 11:04
уже три дня как форвард банк просрочил выплату части процентов по депозиту на текущий счет +++
Andey
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Додано: Чет 28 кві, 2022 11:10
Andey написав:
уже три дня как форвард банк просрочил выплату части процентов по депозиту на текущий счет +++
зайдіть в ІБ і задайте питання підтримці
greenozon
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Додано: Чет 28 кві, 2022 11:32
Раз ставки снизил, теперь и за комиссии возьмётся - это ж скунс
А если серьезно, то тот же райф с мая возвращает комиссии.[/quote]
По факту даже поднял, НО только при открытии в отделении
vcy
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Додано: Чет 28 кві, 2022 11:57
WallNutPen написав:
Любой день по вашему желанию. Но необходимое условие - наличие 29 разных карт для вывода. Что при возможности открытия виртуалок, диджиталок и т.п. в разных банках не является невыполнимой задачей. Плюс карты других банков членов вашей семьи тоже могут участвовать.
Экий вы оптимист
"На сейчас" - да, 29 карт и погнали.
Но ведь нет гарантии, что завтра не понадобятся уже 290 карт. Или 2900
ramzes4
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Додано: Чет 28 кві, 2022 12:38
vcy написав:
Раз ставки снизил, теперь и за комиссии возьмётся - это ж скунс
А если серьезно, то тот же райф с мая возвращает комиссии.
По факту даже поднял, НО только при открытии в отделении[/quote]
чому в відділені вищі?
в ІБ вищі згідно програми лояльності
відділення
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /taryf.pdf
ІБ
greenozon
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