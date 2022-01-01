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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 141142143144

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 09:27

  Golf_streem написав:Знизилися ставки по депо. Без попередження (можливо пропустив), побачив у додатку.


Банк не зобов'язаний попереджати про зміни щодо депозитів (хоча деякі інші банки - так, попереджають)

зміна ставок обговорювалась - див тут viewtopic.php?p=5426621#p5426621
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:05

Скунс не списывает в минус 15 грн, если на дебетке ноль? Или лучше пробить 10 морковок?
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:19

Пока не списал. 2й мес наблюдаю
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:37

  Amethyst написав:Пока не списал. 2й мес наблюдаю

Раз ставки снизил, теперь и за комиссии возьмётся - это ж скунс :mrgreen:
А если серьезно, то тот же райф с мая возвращает комиссии.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 11:04

уже три дня как форвард банк просрочил выплату части процентов по депозиту на текущий счет +++
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 11:10

  Andey написав:уже три дня как форвард банк просрочил выплату части процентов по депозиту на текущий счет +++


зайдіть в ІБ і задайте питання підтримці
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 11:32

Раз ставки снизил, теперь и за комиссии возьмётся - это ж скунс :mrgreen:
А если серьезно, то тот же райф с мая возвращает комиссии.[/quote]

По факту даже поднял, НО только при открытии в отделении
vcy
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 11:57

  WallNutPen написав:Любой день по вашему желанию. Но необходимое условие - наличие 29 разных карт для вывода. Что при возможности открытия виртуалок, диджиталок и т.п. в разных банках не является невыполнимой задачей. Плюс карты других банков членов вашей семьи тоже могут участвовать.

Экий вы оптимист :)
"На сейчас" - да, 29 карт и погнали.
Но ведь нет гарантии, что завтра не понадобятся уже 290 карт. Или 2900 :)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 12:38

  vcy написав:Раз ставки снизил, теперь и за комиссии возьмётся - это ж скунс :mrgreen:
А если серьезно, то тот же райф с мая возвращает комиссии.


По факту даже поднял, НО только при открытии в отделении[/quote]

чому в відділені вищі?
в ІБ вищі згідно програми лояльності

відділення
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /taryf.pdf

ІБ
Зображення
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:32

  ramzes4 написав:
  WallNutPen написав:Любой день по вашему желанию. Но необходимое условие - наличие 29 разных карт для вывода. Что при возможности открытия виртуалок, диджиталок и т.п. в разных банках не является невыполнимой задачей. Плюс карты других банков членов вашей семьи тоже могут участвовать.

Экий вы оптимист :)
"На сейчас" - да, 29 карт и погнали.
Но ведь нет гарантии, что завтра не понадобятся уже 290 карт. Или 2900 :)

При чем тут оптимист. Вопрос был за сейчас. При нынешних условиях. Поменяются условия - будем говорить. А пока смысл вашего комментария на мой ответ на конкретный вопрос относительно как оно сейчас - не понятен.
WallNutPen
 
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