WallNutPen написав:Любой день по вашему желанию. Но необходимое условие - наличие 29 разных карт для вывода. Что при возможности открытия виртуалок, диджиталок и т.п. в разных банках не является невыполнимой задачей. Плюс карты других банков членов вашей семьи тоже могут участвовать.
Экий вы оптимист "На сейчас" - да, 29 карт и погнали. Но ведь нет гарантии, что завтра не понадобятся уже 290 карт. Или 2900
WallNutPen написав:Любой день по вашему желанию. Но необходимое условие - наличие 29 разных карт для вывода. Что при возможности открытия виртуалок, диджиталок и т.п. в разных банках не является невыполнимой задачей. Плюс карты других банков членов вашей семьи тоже могут участвовать.
Экий вы оптимист "На сейчас" - да, 29 карт и погнали. Но ведь нет гарантии, что завтра не понадобятся уже 290 карт. Или 2900
При чем тут оптимист. Вопрос был за сейчас. При нынешних условиях. Поменяются условия - будем говорить. А пока смысл вашего комментария на мой ответ на конкретный вопрос относительно как оно сейчас - не понятен.