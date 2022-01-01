По факту даже поднял, НО только при открытии в отделении[/quote]
чому в відділені вищі?
в ІБ вищі згідно програми лояльності
В отделении еще + бонус 4,55% на год.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 кві, 2022 16:03
По факту даже поднял, НО только при открытии в отделении[/quote]
чому в відділені вищі?
в ІБ вищі згідно програми лояльності
В отделении еще + бонус 4,55% на год.
Додано: Чет 28 кві, 2022 16:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
і де умови цього бонусу на сайті банку?
раніше банк завжди викладав файл, де був регламентовані умови цих плюсів
UPD: опаньки, таки є файл
десь вчора-сьогодні появився виходить
Додано: Чет 28 кві, 2022 16:58
Это снова акция по счетам +++?
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