По факту даже поднял, НО только при открытии в отделении[/quote]
чому в відділені вищі?
в ІБ вищі згідно програми лояльності
В отделении еще + бонус 4,55% на год.
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Додано: Чет 28 кві, 2022 16:03
По факту даже поднял, НО только при открытии в отделении[/quote]
чому в відділені вищі?
в ІБ вищі згідно програми лояльності
В отделении еще + бонус 4,55% на год.
Додано: Чет 28 кві, 2022 16:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
і де умови цього бонусу на сайті банку?
раніше банк завжди викладав файл, де був регламентовані умови цих плюсів
UPD: опаньки, таки є файл
десь вчора-сьогодні появився виходить
Додано: Чет 28 кві, 2022 16:58
Это снова акция по счетам +++?
Додано: Чет 28 кві, 2022 17:07
lloydbanksua
так,
улюблена забавка банку
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Акція діє в період з 26.04.2022 р. по 26.06.2022 р. (включно) (
Винагороди визначається в залежності від продукту
поточного рахунку, за яким відкрито Рахунок, на який зараховуються кошти готівкою
через касу Банку:
1,540% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний
рахунок +»,
3,275% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний
рахунок ++»,
4,550% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний
рахунок +++».
Додано: Чет 28 кві, 2022 17:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
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