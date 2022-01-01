RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 142143144145

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 16:03

По факту даже поднял, НО только при открытии в отделении[/quote]

чому в відділені вищі?
в ІБ вищі згідно програми лояльності

В отделении еще + бонус 4,55% на год.
vcy
 
Повідомлень: 134
З нами з: 07.06.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 16:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vcy написав:В отделении еще + бонус 4,55% на год.


і де умови цього бонусу на сайті банку?

раніше банк завжди викладав файл, де був регламентовані умови цих плюсів


UPD: опаньки, таки є файл

https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf

десь вчора-сьогодні появився виходить
greenozon
 
Повідомлень: 13322
З нами з: 01.06.14
Подякував: 255 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 16:58

  greenozon написав:
  vcy написав:В отделении еще + бонус 4,55% на год.


і де умови цього бонусу на сайті банку?

раніше банк завжди викладав файл, де був регламентовані умови цих плюсів


UPD: опаньки, таки є файл

https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf

десь вчора-сьогодні появився виходить

Это снова акция по счетам +++?
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1001
З нами з: 22.04.20
Подякував: 52 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:07

lloydbanksua

так,
улюблена забавка банку :)
---
Акція діє в період з 26.04.2022 р. по 26.06.2022 р. (включно) (
Винагороди визначається в залежності від продукту
поточного рахунку, за яким відкрито Рахунок, на який зараховуються кошти готівкою
через касу Банку:
 1,540% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний
рахунок +»,
 3,275% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний
рахунок ++»,
 4,550% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний
рахунок +++».
greenozon
 
Повідомлень: 13322
З нами з: 01.06.14
Подякував: 255 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vcy написав:Раз ставки снизил, теперь и за комиссии возьмётся - это ж скунс :mrgreen:

та пусть возьмутся. и через суд взыскают условные 15грн за неуплату тарифа по пакету дебетки с какого нибудь бомжа. думаю им распечатать и отправить почтой документы в суд дороже выйдет
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 333
З нами з: 29.11.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 142143144145
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Djus і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 242, 243, 244
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
2434 891023
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 кві, 2022 18:30
Ой+
А-Банк 1 ... 26, 27, 28
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
275 309339
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 кві, 2022 17:55
klug
Банк Кредит Дніпро 1, 2, 3
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 16:55
23 4665
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 кві, 2022 14:20
Женя00

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2435)
28.04.2022 19:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.