По факту даже поднял, НО только при открытии в отделении[/quote]
чому в відділені вищі?
в ІБ вищі згідно програми лояльності
В отделении еще + бонус 4,55% на год.
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Додано: Чет 28 кві, 2022 16:03
По факту даже поднял, НО только при открытии в отделении[/quote]
чому в відділені вищі?
в ІБ вищі згідно програми лояльності
В отделении еще + бонус 4,55% на год.
Додано: Чет 28 кві, 2022 16:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
і де умови цього бонусу на сайті банку?
раніше банк завжди викладав файл, де був регламентовані умови цих плюсів
UPD: опаньки, таки є файл
десь вчора-сьогодні появився виходить
Додано: Чет 28 кві, 2022 16:58
Это снова акция по счетам +++?
Додано: Чет 28 кві, 2022 17:07
lloydbanksua
так,
улюблена забавка банку
---
Акція діє в період з 26.04.2022 р. по 26.06.2022 р. (включно) (
Винагороди визначається в залежності від продукту
поточного рахунку, за яким відкрито Рахунок, на який зараховуються кошти готівкою
через касу Банку:
1,540% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний
рахунок +»,
3,275% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний
рахунок ++»,
4,550% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний
рахунок +++».
Додано: Чет 28 кві, 2022 17:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вітаю. СЕП нормально ходить з Форварда? Якщо відправити 1500, то приблизно за який час має надійти?
Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:34
Нужен именно СЭП? Я бы тогда лучше на какую-нибудь пакетку альфы толкнул бы 1000 и потянул на нее же 500 а уже с нее сэпил. Оно вам надо потом считать часы которые прошли с момента оплаты сэпа и переживать дойдет-недойдет? К тому же сегодня последний рабочий день месяца - всякие глюки м.б.
Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:51
зазвичай до пів-години і банк випускає платіж, далі дуже залежить від приймаючого банку
для прикладу, мій вчорашній кейс - viewtopic.php?p=5427605#p5427605
і так - СЕП варто робити в опер. час
Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:10
З винагородою зрозуміло по відсоткам, а що з відсотками по продуктам? Відкривши +++ ,це на рік 10,45%( якщо онлайн) , то маємо додати 4,55 у квартал? 15% сумарно річних? Відкривати виключно у відділенні, і це 10,40%? Кошти тільки через касу, чи можна з картки форварда?
Востаннє редагувалось Incasso в П'ят 29 кві, 2022 09:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:15
Incasso
по плюсах - тільки у відділенні, готівка тільки через касу
+ там є ще пункт цікавий в акції (4.12. Винагорода не виплачується) який може вам не дозволити скористатись нею
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