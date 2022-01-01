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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 143144145146>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 16:03

По факту даже поднял, НО только при открытии в отделении[/quote]

чому в відділені вищі?
в ІБ вищі згідно програми лояльності

В отделении еще + бонус 4,55% на год.
vcy
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 16:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vcy написав:В отделении еще + бонус 4,55% на год.


і де умови цього бонусу на сайті банку?

раніше банк завжди викладав файл, де був регламентовані умови цих плюсів


UPD: опаньки, таки є файл

https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf

десь вчора-сьогодні появився виходить
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 16:58

  greenozon написав:
  vcy написав:В отделении еще + бонус 4,55% на год.


і де умови цього бонусу на сайті банку?

раніше банк завжди викладав файл, де був регламентовані умови цих плюсів


UPD: опаньки, таки є файл

https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf

десь вчора-сьогодні появився виходить

Это снова акция по счетам +++?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:07

lloydbanksua

так,
улюблена забавка банку :)
---
Акція діє в період з 26.04.2022 р. по 26.06.2022 р. (включно) (
Винагороди визначається в залежності від продукту
поточного рахунку, за яким відкрито Рахунок, на який зараховуються кошти готівкою
через касу Банку:
 1,540% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний
рахунок +»,
 3,275% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний
рахунок ++»,
 4,550% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний
рахунок +++».
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vcy написав:Раз ставки снизил, теперь и за комиссии возьмётся - это ж скунс :mrgreen:

та пусть возьмутся. и через суд взыскают условные 15грн за неуплату тарифа по пакету дебетки с какого нибудь бомжа. думаю им распечатать и отправить почтой документы в суд дороже выйдет
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вітаю. СЕП нормально ходить з Форварда? Якщо відправити 1500, то приблизно за який час має надійти?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:34

  _PORT_UA написав:Вітаю. СЕП нормально ходить з Форварда? Якщо відправити 1500, то приблизно за який час має надійти?

Нужен именно СЭП? Я бы тогда лучше на какую-нибудь пакетку альфы толкнул бы 1000 и потянул на нее же 500 а уже с нее сэпил. Оно вам надо потом считать часы которые прошли с момента оплаты сэпа и переживать дойдет-недойдет? К тому же сегодня последний рабочий день месяца - всякие глюки м.б.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:51

  _PORT_UA написав:Вітаю. СЕП нормально ходить з Форварда? Якщо відправити 1500, то приблизно за який час має надійти?


зазвичай до пів-години і банк випускає платіж, далі дуже залежить від приймаючого банку
для прикладу, мій вчорашній кейс - viewtopic.php?p=5427605#p5427605

і так - СЕП варто робити в опер. час
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:10

  greenozon написав:lloydbanksua

так,
улюблена забавка банку :)
---
Акція діє в період з 26.04.2022 р. по 26.06.2022 р. (включно) (
Винагороди визначається в залежності від продукту
поточного рахунку, за яким відкрито Рахунок, на який зараховуються кошти готівкою
через касу Банку:
 1,540% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний
рахунок +»,
 3,275% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний
рахунок ++»,
 4,550% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний
рахунок +++».


З винагородою зрозуміло по відсоткам, а що з відсотками по продуктам? Відкривши +++ ,це на рік 10,45%( якщо онлайн) , то маємо додати 4,55 у квартал? 15% сумарно річних? Відкривати виключно у відділенні, і це 10,40%? Кошти тільки через касу, чи можна з картки форварда?
Востаннє редагувалось Incasso в П'ят 29 кві, 2022 09:18, всього редагувалось 1 раз.
Incasso
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:15

Incasso
по плюсах - тільки у відділенні, готівка тільки через касу
+ там є ще пункт цікавий в акції (4.12. Винагорода не виплачується) який може вам не дозволити скористатись нею
greenozon
 
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