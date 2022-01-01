|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
Я так розумію, що це не зовсім депозит, а це рахунок з річними відсотками, як за депозит та ще плюс бонусом винагорода, для отримання винагороди не повинен рухати кошти.
Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:52
Нет. С этого счета вам откроют реальный депозит под не очень высокую ставку. не знаю как сейчас - в прошлом году на год было 8,5% годовых. Но кроме этого депозита у банка как бы действует еще положение, что по депозиту открытому со счета с "плюсами" еще дополнительно капают денежки один раз в квартал. И суммарно все полученные денежки составят озвученную банком процентную ставку. А по истечении срока депозит упадет на счет с "плюсами"
Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:08
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вот и вопрос, если в прошлом было 8,5% на год , то как в этом? На какой кусочек хлебушка будем крошки посыпать ввиде бонуса 4,55 %?
Додано: Суб 30 кві, 2022 08:26
Додано: Нед 01 тра, 2022 04:13
Додано: Нед 01 тра, 2022 19:51
Додано: Нед 01 тра, 2022 21:04
|