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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 144145146147>

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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

Я так розумію, що це не зовсім депозит, а це рахунок з річними відсотками, як за депозит та ще плюс бонусом винагорода, для отримання винагороди не повинен рухати кошти.
Incasso
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:52

  Incasso написав:Я так розумію, що це не зовсім депозит, а це рахунок з річними відсотками, як за депозит та ще плюс бонусом винагорода, для отримання винагороди не повинен рухати кошти.

Нет. С этого счета вам откроют реальный депозит под не очень высокую ставку. не знаю как сейчас - в прошлом году на год было 8,5% годовых. Но кроме этого депозита у банка как бы действует еще положение, что по депозиту открытому со счета с "плюсами" еще дополнительно капают денежки один раз в квартал. И суммарно все полученные денежки составят озвученную банком процентную ставку. А по истечении срока депозит упадет на счет с "плюсами"
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вот и вопрос, если в прошлом было 8,5% на год , то как в этом? На какой кусочек хлебушка будем крошки посыпать ввиде бонуса 4,55 %?
Incasso
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Incasso
10,45% если на год
vcy
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 06:54

з/п
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 08:26

  valya написав:Смішно бачити активність гілкі (за умови кратного зіркам у підпису аналогічного досвіду). Навіть у Алкі сльози скоромніші. Хто не розуміє - дійте, тихенько на вихід.

Більше фонду і норм. Всім все платять. І ще на 2 роки відкрив. :P
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 04:13

  Mirax написав:
  valya написав:Смішно бачити активність гілкі (за умови кратного зіркам у підпису аналогічного досвіду). Навіть у Алкі сльози скоромніші. Хто не розуміє - дійте, тихенько на вихід.

Більше фонду і норм. Всім все платять. І ще на 2 роки відкрив. :P

Центов 10 заплатили?
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 19:51

  korzviktor20 написав:Центов 10 заплатили?

Хто ж долари тримає в таких банках? Виключно найкрасивіша і найперспективніша! І хай пребуде з нами сила складного процента. :!:
Mirax
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Здравствуйте а на остаток при Коко дебетовой 12% ?
diplomnet
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 21:04

  diplomnet написав:Здравствуйте а на остаток при Коко дебетовой 12% ?

Да. До 15000
maxstar
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