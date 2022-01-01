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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 тра, 2022 16:50
При пролонгации месячного депо под 14% какой будет новая ставка?
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Карамболь
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Додано: Сер 04 тра, 2022 17:40
Карамболь написав:
При пролонгации месячного депо под 14% какой будет новая ставка?
10,55% на текущий момент. И что-то я не припомню 14% на месяц, на год такая ставка была или даже на два.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 04 тра, 2022 17:48
Amethyst написав:
Хотя эт дорого. Ща у Сільпо еще есть луковые лушпайки для крашенок, там пакетик по 30 коп
-- мин сумма, шо пробивается на самокассе. Вот нуна сделать 10 покупок по пакетику
. И не обращайте внимание на людей вокруг, они будут коситься на вас из зависти
Этаа, не торопитесь быро пробивать покупки, бо после 5 подрят покупок банка может залочить карту, делайте паузы до 15 мин после 3..4 покупок
а потом перекрасить все яйца в округе
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Ромасик
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Додано: Сер 04 тра, 2022 17:49
lloydbanksua написав: Карамболь написав:
При пролонгации месячного депо под 14% какой будет новая ставка?
10,55% на текущий момент. И что-то я не припомню 14% на месяц, на год такая ставка была или даже на два.
14,5% на полгода (было)
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Ромасик
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Додано: Сер 04 тра, 2022 17:54
Ромасик написав: lloydbanksua написав: Карамболь написав:
При пролонгации месячного депо под 14% какой будет новая ставка?
10,55% на текущий момент. И что-то я не припомню 14% на месяц, на год такая ставка была или даже на два.
14,5% на полгода (было)
Это онлайн+ был, который от 150к. Но речь же именно на 1 месяц депо. У меня как раз такой открыт - на 13%.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 04 тра, 2022 19:20
lloydbanksua ну а месячный + был как раз 14%
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Ромасик
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Додано: Сер 04 тра, 2022 19:25
lloydbanksua написав: Ромасик написав: lloydbanksua написав:
10,55% на текущий момент. И что-то я не припомню 14% на месяц, на год такая ставка была или даже на два.
14,5% на полгода (было)
Это онлайн+ был, который от 150к. Но речь же именно на 1 месяц депо. У меня как раз такой открыт - на 13%.
Да, это и был онлайн+ на месяц, тот который от 150к...
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Карамболь
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