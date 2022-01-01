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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 148149150151

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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 16:50

При пролонгации месячного депо под 14% какой будет новая ставка?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 17:40

  Карамболь написав:При пролонгации месячного депо под 14% какой будет новая ставка?

10,55% на текущий момент. И что-то я не припомню 14% на месяц, на год такая ставка была или даже на два.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 17:48

  Amethyst написав:Хотя эт дорого. Ща у Сільпо еще есть луковые лушпайки для крашенок, там пакетик по 30 коп -- мин сумма, шо пробивается на самокассе. Вот нуна сделать 10 покупок по пакетику. И не обращайте внимание на людей вокруг, они будут коситься на вас из зависти :idea:
Этаа, не торопитесь быро пробивать покупки, бо после 5 подрят покупок банка может залочить карту, делайте паузы до 15 мин после 3..4 покупок :idea:

а потом перекрасить все яйца в округе :lol:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 17:49

  lloydbanksua написав:
  Карамболь написав:При пролонгации месячного депо под 14% какой будет новая ставка?

10,55% на текущий момент. И что-то я не припомню 14% на месяц, на год такая ставка была или даже на два.

14,5% на полгода (было)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 17:54

  Ромасик написав:
  lloydbanksua написав:
  Карамболь написав:При пролонгации месячного депо под 14% какой будет новая ставка?

10,55% на текущий момент. И что-то я не припомню 14% на месяц, на год такая ставка была или даже на два.

14,5% на полгода (было)

Это онлайн+ был, который от 150к. Но речь же именно на 1 месяц депо. У меня как раз такой открыт - на 13%.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 19:20

lloydbanksua ну а месячный + был как раз 14%
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 19:25

  lloydbanksua написав:
  Ромасик написав:
  lloydbanksua написав:10,55% на текущий момент. И что-то я не припомню 14% на месяц, на год такая ставка была или даже на два.

14,5% на полгода (было)

Это онлайн+ был, который от 150к. Но речь же именно на 1 месяц депо. У меня как раз такой открыт - на 13%.

Да, это и был онлайн+ на месяц, тот который от 150к...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 19:56

  Карамболь написав:Да, это и был онлайн+ на месяц, тот который от 150к...

Тогда это я туплю :mrgreen:
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 08:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

  novichok написав:Понятно. А в какого числа нужно забросить на карту 1000 грн,что бы не было списано 15 грн вообще?

бросайте 1015 и смотрите. смиритесь.
уйдет 15 грн - заяву в нбу о безчинствах в столь не легкое время.
подействует/не подействует - крови им попортит , ляжет в папочку к будущей ВА.
Goodman
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