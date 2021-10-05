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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 149150151152

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 18:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

Колеги, скунс так і не навчився рахунки для ідентифікованих клієнтів відкривати через застосунок? Дуже дивно, оскільки на апці цього застосунку глобусбобус уже уміє...
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 19:07

  Goodman написав:
  novichok написав:Понятно. А в какого числа нужно забросить на карту 1000 грн,что бы не было списано 15 грн вообще?

бросайте 1015 и смотрите. смиритесь.
уйдет 15 грн - заяву в нбу о безчинствах в столь не легкое время.
подействует/не подействует - крови им попортит , ляжет в папочку к будущей ВА.

Да ж Ви никак не угомонитесь с этой ВА)) Банк работает и хорошо. Да, есть ограничения, но ещё терпимо.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1015
З нами з: 22.04.20
Подякував: 52 раз.
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  #<1 ... 149150151152
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