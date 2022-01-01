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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 тра, 2022 18:38
Колеги, скунс так і не навчився рахунки для ідентифікованих клієнтів відкривати через застосунок? Дуже дивно, оскільки на апці цього застосунку глобусбобус уже уміє...
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korovas2
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Додано: Чет 05 тра, 2022 19:07
Goodman написав: novichok написав:
Понятно. А в какого числа нужно забросить на карту 1000 грн,что бы не было списано 15 грн вообще?
бросайте 1015 и смотрите. смиритесь.
уйдет 15 грн - заяву в нбу о безчинствах в столь не легкое время.
подействует/не подействует - крови им попортит , ляжет в папочку к будущей ВА.
Да ж Ви никак не угомонитесь с этой ВА)) Банк работает и хорошо. Да, есть ограничения, но ещё терпимо.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 10:56
Панове, якщо сьогодні поповнити депозит, відсотки почнуть капати з суботи, чи вже з понеділка?
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1finanсier
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:03
1finanсier написав:
Панове, якщо сьогодні поповнити депозит, відсотки почнуть капати з суботи, чи вже з понеділка?
З суботи
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WallNutPen
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:09
WallNutPen написав: 1finanсier написав:
Панове, якщо сьогодні поповнити депозит, відсотки почнуть капати з суботи, чи вже з понеділка?
З суботи
Дякую
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:23
Депутаты заставят банки поднять ставки по депозитам
За последние 2 недели максимальная ставка по депозитам в гривне на 12 месяцев в небольших банках упала сразу на 2% - до 12% годовых. Столько сейчас обещает вкладчикам Альянс Банк. Форвард, чье предложение еще недавно было самым щедрым — 14% годовых, снизил ставки по вкладам на 3,55−5,55%, в зависимости от срока.
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diplomnet
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:47
diplomnet написав:
Депутаты заставят банки поднять ставки по депозитам
Це мабуть топ маразму за останні роки
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Faceless
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