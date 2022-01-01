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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 150151152153>

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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 18:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

Колеги, скунс так і не навчився рахунки для ідентифікованих клієнтів відкривати через застосунок? Дуже дивно, оскільки на апці цього застосунку глобусбобус уже уміє...
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 19:07

  Goodman написав:
  novichok написав:Понятно. А в какого числа нужно забросить на карту 1000 грн,что бы не было списано 15 грн вообще?

бросайте 1015 и смотрите. смиритесь.
уйдет 15 грн - заяву в нбу о безчинствах в столь не легкое время.
подействует/не подействует - крови им попортит , ляжет в папочку к будущей ВА.

Да ж Ви никак не угомонитесь с этой ВА)) Банк работает и хорошо. Да, есть ограничения, но ещё терпимо.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 10:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

Панове, якщо сьогодні поповнити депозит, відсотки почнуть капати з суботи, чи вже з понеділка?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:03

  1finanсier написав:Панове, якщо сьогодні поповнити депозит, відсотки почнуть капати з суботи, чи вже з понеділка?

З суботи
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:09

  WallNutPen написав:
  1finanсier написав:Панове, якщо сьогодні поповнити депозит, відсотки почнуть капати з суботи, чи вже з понеділка?

З суботи

Дякую
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:23

Депутаты заставят банки поднять ставки по депозитам

За последние 2 недели максимальная ставка по депозитам в гривне на 12 месяцев в небольших банках упала сразу на 2% - до 12% годовых. Столько сейчас обещает вкладчикам Альянс Банк. Форвард, чье предложение еще недавно было самым щедрым — 14% годовых, снизил ставки по вкладам на 3,55−5,55%, в зависимости от срока.
diplomnet
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  diplomnet написав:Депутаты заставят банки поднять ставки по депозитам

Це мабуть топ маразму за останні роки
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 19:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Faceless написав:Це мабуть топ маразму за останні роки

были бы в здравом уме так отменили ли бы для начала начисление налогов на проценты по вкладам...
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 19:31

  wtf написав:
  Faceless написав:Це мабуть топ маразму за останні роки

были бы в здравом уме так отменили ли бы для начала начисление налогов на проценты по вкладам...

Вы наверное просто не в курсе как депутаты хотят заставить банки поднять ставки. В той статье где об этом писалось как раз шла речь о том чтобы поднять военный налог с 1,5 до 3%. А вы тут про отмену налогов... Ага щас :(
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 20:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

как говорится маразм крепчает...
wtf
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