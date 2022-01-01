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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 тра, 2022 20:20
WallNutPen написав:
В той статье
то принесите уже ее...
как банки могут поднимать %% по депо, если они не кредитуют? А основной их вид деятельности - покупка овгз за счет привлеченных депо-денег. На разницу они и живут.
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Ромасик
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 20:31
Ромасик написав: WallNutPen написав:
В той статье
то принесите уже ее...
как банки могут поднимать %% по депо, если они не кредитуют? А основной их вид деятельности - покупка овгз за счет привлеченных депо-денег. На разницу они и живут.
Вы почему-то не принимаете во внимание что у банков есть ещё огромные ресурсов которые достаются им даром. Это кстати на текущих счетах как юридических так и физических лиц. Там вообще платить ничего не надо. Вот на марже их банки и живут а не на марже между вкладами физиков и огвз
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WallNutPen
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 21:19
WallNutPen написав:
В той статье где об этом писалось как раз шла речь о том чтобы поднять военный налог с 1,5 до 3%.
там подимают налог ВСЕМ. Уже сегодня дама по радио распиналась.
+ 3 млрд грн . Но .... еще качели, питання не на часі
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Goodman
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