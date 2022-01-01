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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 150151152153

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
24%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 20:20

  WallNutPen написав:В той статье

то принесите уже ее...

как банки могут поднимать %% по депо, если они не кредитуют? А основной их вид деятельности - покупка овгз за счет привлеченных депо-денег. На разницу они и живут.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 20:31

  Ромасик написав:
  WallNutPen написав:В той статье

то принесите уже ее...

как банки могут поднимать %% по депо, если они не кредитуют? А основной их вид деятельности - покупка овгз за счет привлеченных депо-денег. На разницу они и живут.

Вы почему-то не принимаете во внимание что у банков есть ещё огромные ресурсов которые достаются им даром. Это кстати на текущих счетах как юридических так и физических лиц. Там вообще платить ничего не надо. Вот на марже их банки и живут а не на марже между вкладами физиков и огвз
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 21:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

  WallNutPen написав:В той статье где об этом писалось как раз шла речь о том чтобы поднять военный налог с 1,5 до 3%.

там подимают налог ВСЕМ. Уже сегодня дама по радио распиналась.
+ 3 млрд грн . Но .... еще качели, питання не на часі
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 23:02

  Ромасик написав:
  WallNutPen написав:В той статье

то принесите уже ее...

как банки могут поднимать %% по депо, если они не кредитуют? А основной их вид деятельности - покупка овгз за счет привлеченных депо-денег. На разницу они и живут.

почему не кредитуют? вон идея на днях звонила и предлагала до 30К налом под смешные ... 80% годовых... я ей говорю - охренели? А она, я вам сейчас все объясню и на примере покажу, что это же совсем не много...
ol_zy
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