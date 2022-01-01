то принесите уже ее...
как банки могут поднимать %% по депо, если они не кредитуют? А основной их вид деятельности - покупка овгз за счет привлеченных депо-денег. На разницу они и живут.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 тра, 2022 20:20
Додано: П'ят 06 тра, 2022 20:31
Вы почему-то не принимаете во внимание что у банков есть ещё огромные ресурсов которые достаются им даром. Это кстати на текущих счетах как юридических так и физических лиц. Там вообще платить ничего не надо. Вот на марже их банки и живут а не на марже между вкладами физиков и огвз
Додано: П'ят 06 тра, 2022 21:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: П'ят 06 тра, 2022 23:02
почему не кредитуют? вон идея на днях звонила и предлагала до 30К налом под смешные ... 80% годовых... я ей говорю - охренели? А она, я вам сейчас все объясню и на примере покажу, что это же совсем не много...
Додано: Суб 07 тра, 2022 15:31
Банк без мого відома увімкнув платну послугу смс-інформування по двом карткам (дебетова і кредитна). Я звичайно одразу вимкнув послугу через додаток, коли мені прийшли такі смс-повідомлення. Тепер подивимося на початку наступного місяця чи нарахують плату за смс-інформування.
Додано: Суб 07 тра, 2022 16:26
Re: Форвард Банк Forward Bank
Заканчивается депозит.
Читаю на сайте Форварда, что :
*Ліміт на зняття готівки у банкоматі або касах банку - 3000 грн.
*Максимальна сума зняття готівки 100 000 грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів).
Снять 100к смогу или нет?
Додано: Суб 07 тра, 2022 16:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
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