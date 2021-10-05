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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 20:20

  WallNutPen написав:В той статье

то принесите уже ее...

как банки могут поднимать %% по депо, если они не кредитуют? А основной их вид деятельности - покупка овгз за счет привлеченных депо-денег. На разницу они и живут.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 20:31

  Ромасик написав:
  WallNutPen написав:В той статье

то принесите уже ее...

как банки могут поднимать %% по депо, если они не кредитуют? А основной их вид деятельности - покупка овгз за счет привлеченных депо-денег. На разницу они и живут.

Вы почему-то не принимаете во внимание что у банков есть ещё огромные ресурсов которые достаются им даром. Это кстати на текущих счетах как юридических так и физических лиц. Там вообще платить ничего не надо. Вот на марже их банки и живут а не на марже между вкладами физиков и огвз
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 21:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

  WallNutPen написав:В той статье где об этом писалось как раз шла речь о том чтобы поднять военный налог с 1,5 до 3%.

там подимают налог ВСЕМ. Уже сегодня дама по радио распиналась.
+ 3 млрд грн . Но .... еще качели, питання не на часі
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 23:02

  Ромасик написав:
  WallNutPen написав:В той статье

то принесите уже ее...

как банки могут поднимать %% по депо, если они не кредитуют? А основной их вид деятельности - покупка овгз за счет привлеченных депо-денег. На разницу они и живут.

почему не кредитуют? вон идея на днях звонила и предлагала до 30К налом под смешные ... 80% годовых... я ей говорю - охренели? А она, я вам сейчас все объясню и на примере покажу, что это же совсем не много...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 15:31

Банк без мого відома увімкнув платну послугу смс-інформування по двом карткам (дебетова і кредитна). Я звичайно одразу вимкнув послугу через додаток, коли мені прийшли такі смс-повідомлення. Тепер подивимося на початку наступного місяця чи нарахують плату за смс-інформування.
Webracer
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 16:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

Заканчивается депозит.

Читаю на сайте Форварда, что :
*Ліміт на зняття готівки у банкоматі або касах банку - 3000 грн.
*Максимальна сума зняття готівки 100 000 грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів).

Снять 100к смогу или нет?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 16:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  idealstorm написав:Снять 100к смогу или нет?
В кассе под заказ, пробуйте.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 20:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

...валюту з поточного почав повертати, нові купюри .
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 20:21

Сегодня Форвард блоканул дебетную и кредитную. Разблокировать удаленно отказывается, топайте в отделение с паспортом и кодом. Но в моем городе нет отделений. Слышать не хотят, что у меня нет физ.возможности попасть в отделения. Что делать?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 20:29

  anikola13 написав:Сегодня Форвард блоканул дебетную и кредитную.

Какая причина, если не секрет?
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