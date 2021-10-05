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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 тра, 2022 20:39
Vorlon написав: anikola13 написав:
Сегодня Форвард блоканул дебетную и кредитную.
Какая причина, если не секрет?
Не называют. Заблокировал Банк. И всё
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Додано: Пон 09 тра, 2022 21:18
abc111 написав:
...валюту з поточного почав повертати, нові купюри .
Город?
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Додано: Пон 09 тра, 2022 21:40
anikola13 написав:
Сегодня Форвард блоканул дебетную и кредитную. Разблокировать удаленно отказывается, топайте в отделение с паспортом и кодом. Но в моем городе нет отделений. Слышать не хотят, что у меня нет физ.возможности попасть в отделения. Что делать?
И там они фиг разблокируют.
Месяц бодался с таким кейсом. Типа жесткая блокировка, кто и почему друг на друга пеняют. Деньги отдали при закрытии счета через кассу. При том блоканули не все карты, а именнно две из колоды кредитку и дебетку, за р2р блок был.
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