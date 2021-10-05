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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 151152153154

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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 20:39

  Vorlon написав:
  anikola13 написав:Сегодня Форвард блоканул дебетную и кредитную.

Какая причина, если не секрет?

Не называют. Заблокировал Банк. И всё
anikola13
 
Повідомлень: 1047
З нами з: 08.02.13
Подякував: 153 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 21:18

  abc111 написав:...валюту з поточного почав повертати, нові купюри .

Город?
WallNutPen
 
Повідомлень: 294
З нами з: 08.06.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 21:40

  anikola13 написав:Сегодня Форвард блоканул дебетную и кредитную. Разблокировать удаленно отказывается, топайте в отделение с паспортом и кодом. Но в моем городе нет отделений. Слышать не хотят, что у меня нет физ.возможности попасть в отделения. Что делать?

И там они фиг разблокируют.
Месяц бодался с таким кейсом. Типа жесткая блокировка, кто и почему друг на друга пеняют. Деньги отдали при закрытии счета через кассу. При том блоканули не все карты, а именнно две из колоды кредитку и дебетку, за р2р блок был.
BBC
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Повідомлень: 14348
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1083 раз.
Подякували: 1189 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 22:07

  BBC написав:
  anikola13 написав:Сегодня Форвард блоканул дебетную и кредитную. Разблокировать удаленно отказывается, топайте в отделение с паспортом и кодом. Но в моем городе нет отделений. Слышать не хотят, что у меня нет физ.возможности попасть в отделения. Что делать?

И там они фиг разблокируют.
Месяц бодался с таким кейсом. Типа жесткая блокировка, кто и почему друг на друга пеняют. Деньги отдали при закрытии счета через кассу. При том блоканули не все карты, а именнно две из колоды кредитку и дебетку, за р2р блок был.

О как... Печаль. Удаленно никак не заставить их разблочить?
Проценты на остаток продолжают насчитывать?
anikola13
 
Повідомлень: 1047
З нами з: 08.02.13
Подякував: 153 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 22:09

  anikola13 написав:
  BBC написав:И там они фиг разблокируют.
Месяц бодался с таким кейсом. Типа жесткая блокировка, кто и почему друг на друга пеняют. Деньги отдали при закрытии счета через кассу. При том блоканули не все карты, а именнно две из колоды кредитку и дебетку, за р2р блок был.

О как... Печаль. Удаленно никак не заставить их разблочить?
Проценты на остаток продолжают насчитывать?

В мене й у відділенні невдалось.
% нараховують
BBC
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Повідомлень: 14348
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1083 раз.
Подякували: 1189 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 05:10

  WallNutPen написав:
  abc111 написав:...валюту з поточного почав повертати, нові купюри .

Город?



...столица
abc111
 
Повідомлень: 2453
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 277 раз.
 
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  #<1 ... 151152153154
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