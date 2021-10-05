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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 тра, 2022 20:39
Vorlon написав: anikola13 написав:
Сегодня Форвард блоканул дебетную и кредитную.
Какая причина, если не секрет?
Не называют. Заблокировал Банк. И всё
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Додано: Пон 09 тра, 2022 21:18
abc111 написав:
...валюту з поточного почав повертати, нові купюри .
Город?
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Додано: Пон 09 тра, 2022 21:40
anikola13 написав:
Сегодня Форвард блоканул дебетную и кредитную. Разблокировать удаленно отказывается, топайте в отделение с паспортом и кодом. Но в моем городе нет отделений. Слышать не хотят, что у меня нет физ.возможности попасть в отделения. Что делать?
И там они фиг разблокируют.
Месяц бодался с таким кейсом. Типа жесткая блокировка, кто и почему друг на друга пеняют. Деньги отдали при закрытии счета через кассу. При том блоканули не все карты, а именнно две из колоды кредитку и дебетку, за р2р блок был.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 22:07
BBC написав: anikola13 написав:
Сегодня Форвард блоканул дебетную и кредитную. Разблокировать удаленно отказывается, топайте в отделение с паспортом и кодом. Но в моем городе нет отделений. Слышать не хотят, что у меня нет физ.возможности попасть в отделения. Что делать?
И там они фиг разблокируют.
Месяц бодался с таким кейсом. Типа жесткая блокировка, кто и почему друг на друга пеняют. Деньги отдали при закрытии счета через кассу. При том блоканули не все карты, а именнно две из колоды кредитку и дебетку, за р2р блок был.
О как... Печаль. Удаленно никак не заставить их разблочить?
Проценты на остаток продолжают насчитывать?
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anikola13
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Додано: Пон 09 тра, 2022 22:09
anikola13 написав: BBC написав:
И там они фиг разблокируют.
Месяц бодался с таким кейсом. Типа жесткая блокировка, кто и почему друг на друга пеняют. Деньги отдали при закрытии счета через кассу. При том блоканули не все карты, а именнно две из колоды кредитку и дебетку, за р2р блок был.
О как... Печаль. Удаленно никак не заставить их разблочить?
Проценты на остаток продолжают насчитывать?
В мене й у відділенні невдалось.
% нараховують
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BBC
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Додано: Вів 10 тра, 2022 05:10
WallNutPen написав: abc111 написав:
...валюту з поточного почав повертати, нові купюри .
Город?
...столица
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Додано: Вів 10 тра, 2022 10:25
Шановні клієнти, вітаю!
Рада повідомити про збільшення ліміту на торгові операції. Відсьогодні загальний ліміт на торгові операції (оплата товарів, покупки в інтернеті) або на зняття готівки на касах супермаркетів (АТБ, Сільпо, ФОРА,VARUS, NOVUS), АЗС (OKKO, WOG, УКРНАФТА), аптек тощо, становить 15 000 грн на добу по всім карткам АТ «БАНК ФОРВАРД».
Зверніть увагу, що максимальна сума зняття готівки в торгових точках, перелічених вище, за одну транзакцію – 6000 грн.
Бережіть себе та своїх близьких! Разом переможемо!
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Support BForward
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Додано: Вів 10 тра, 2022 12:16
Support BForward написав:
Шановні клієнти, вітаю!
Рада повідомити про збільшення ліміту на торгові операції. Відсьогодні загальний ліміт на торгові операції (оплата товарів, покупки в інтернеті) або на зняття готівки на касах супермаркетів (АТБ, Сільпо, ФОРА,VARUS, NOVUS), АЗС (OKKO, WOG, УКРНАФТА), аптек тощо, становить 15 000 грн на добу по всім карткам АТ «БАНК ФОРВАРД».
Зверніть увагу, що максимальна сума зняття готівки в торгових точках, перелічених вище, за одну транзакцію – 6000 грн.
Бережіть себе та своїх близьких! Разом переможемо!
А какой лимит на перевод на карту украинского банка?
Какие отделения в Киеве работают?
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19yuriy91
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Додано: Вів 10 тра, 2022 12:41
19yuriy91 написав: Support BForward написав:
Шановні клієнти, вітаю!
Рада повідомити про збільшення ліміту на торгові операції. Відсьогодні загальний ліміт на торгові операції (оплата товарів, покупки в інтернеті) або на зняття готівки на касах супермаркетів (АТБ, Сільпо, ФОРА,VARUS, NOVUS), АЗС (OKKO, WOG, УКРНАФТА), аптек тощо, становить 15 000 грн на добу по всім карткам АТ «БАНК ФОРВАРД».
Зверніть увагу, що максимальна сума зняття готівки в торгових точках, перелічених вище, за одну транзакцію – 6000 грн.
Бережіть себе та своїх близьких! Разом переможемо!
А какой лимит на перевод на карту украинского банка?
Какие отделения в Киеве работают?
Открываешь официальный сайт - там всё написано
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idealstorm
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Додано: Вів 10 тра, 2022 12:51
idealstorm написав: 19yuriy91 написав: Support BForward написав:
Шановні клієнти, вітаю!
Рада повідомити про збільшення ліміту на торгові операції. Відсьогодні загальний ліміт на торгові операції (оплата товарів, покупки в інтернеті) або на зняття готівки на касах супермаркетів (АТБ, Сільпо, ФОРА,VARUS, NOVUS), АЗС (OKKO, WOG, УКРНАФТА), аптек тощо, становить 15 000 грн на добу по всім карткам АТ «БАНК ФОРВАРД».
Зверніть увагу, що максимальна сума зняття готівки в торгових точках, перелічених вище, за одну транзакцію – 6000 грн.
Бережіть себе та своїх близьких! Разом переможемо!
А какой лимит на перевод на карту украинского банка?
Какие отделения в Киеве работают?
Открываешь официальный сайт - там всё написано
А приведенной выше инфы на официальном сайте нема, советчик?
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19yuriy91
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Пон 09 тра, 2022 15:01
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