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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 152153154155>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 20:39

  Vorlon написав:
  anikola13 написав:Сегодня Форвард блоканул дебетную и кредитную.

Какая причина, если не секрет?

Не называют. Заблокировал Банк. И всё
anikola13
 
Повідомлень: 1047
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 21:18

  abc111 написав:...валюту з поточного почав повертати, нові купюри .

Город?
WallNutPen
 
Повідомлень: 294
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Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 21:40

  anikola13 написав:Сегодня Форвард блоканул дебетную и кредитную. Разблокировать удаленно отказывается, топайте в отделение с паспортом и кодом. Но в моем городе нет отделений. Слышать не хотят, что у меня нет физ.возможности попасть в отделения. Что делать?

И там они фиг разблокируют.
Месяц бодался с таким кейсом. Типа жесткая блокировка, кто и почему друг на друга пеняют. Деньги отдали при закрытии счета через кассу. При том блоканули не все карты, а именнно две из колоды кредитку и дебетку, за р2р блок был.
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 22:07

  BBC написав:
  anikola13 написав:Сегодня Форвард блоканул дебетную и кредитную. Разблокировать удаленно отказывается, топайте в отделение с паспортом и кодом. Но в моем городе нет отделений. Слышать не хотят, что у меня нет физ.возможности попасть в отделения. Что делать?

И там они фиг разблокируют.
Месяц бодался с таким кейсом. Типа жесткая блокировка, кто и почему друг на друга пеняют. Деньги отдали при закрытии счета через кассу. При том блоканули не все карты, а именнно две из колоды кредитку и дебетку, за р2р блок был.

О как... Печаль. Удаленно никак не заставить их разблочить?
Проценты на остаток продолжают насчитывать?
anikola13
 
Повідомлень: 1047
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Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 22:09

  anikola13 написав:
  BBC написав:И там они фиг разблокируют.
Месяц бодался с таким кейсом. Типа жесткая блокировка, кто и почему друг на друга пеняют. Деньги отдали при закрытии счета через кассу. При том блоканули не все карты, а именнно две из колоды кредитку и дебетку, за р2р блок был.

О как... Печаль. Удаленно никак не заставить их разблочить?
Проценты на остаток продолжают насчитывать?

В мене й у відділенні невдалось.
% нараховують
BBC
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Повідомлень: 14349
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 05:10

  WallNutPen написав:
  abc111 написав:...валюту з поточного почав повертати, нові купюри .

Город?



...столица
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 10:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

Шановні клієнти, вітаю! :)
Рада повідомити про збільшення ліміту на торгові операції. Відсьогодні загальний ліміт на торгові операції (оплата товарів, покупки в інтернеті) або на зняття готівки на касах супермаркетів (АТБ, Сільпо, ФОРА,VARUS, NOVUS), АЗС (OKKO, WOG, УКРНАФТА), аптек тощо, становить 15 000 грн на добу по всім карткам АТ «БАНК ФОРВАРД».
Зверніть увагу, що максимальна сума зняття готівки в торгових точках, перелічених вище, за одну транзакцію – 6000 грн.
Бережіть себе та своїх близьких! Разом переможемо!
Support BForward
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Представник банку
 
Повідомлень: 2806
З нами з: 24.09.12
Подякував: 71 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 12:16

  Support BForward написав:Шановні клієнти, вітаю! :)
Рада повідомити про збільшення ліміту на торгові операції. Відсьогодні загальний ліміт на торгові операції (оплата товарів, покупки в інтернеті) або на зняття готівки на касах супермаркетів (АТБ, Сільпо, ФОРА,VARUS, NOVUS), АЗС (OKKO, WOG, УКРНАФТА), аптек тощо, становить 15 000 грн на добу по всім карткам АТ «БАНК ФОРВАРД».
Зверніть увагу, що максимальна сума зняття готівки в торгових точках, перелічених вище, за одну транзакцію – 6000 грн.
Бережіть себе та своїх близьких! Разом переможемо!


А какой лимит на перевод на карту украинского банка?
Какие отделения в Киеве работают?
19yuriy91
 
Повідомлень: 3188
З нами з: 15.09.12
Подякував: 264 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 12:41

  19yuriy91 написав:
  Support BForward написав:Шановні клієнти, вітаю! :)
Рада повідомити про збільшення ліміту на торгові операції. Відсьогодні загальний ліміт на торгові операції (оплата товарів, покупки в інтернеті) або на зняття готівки на касах супермаркетів (АТБ, Сільпо, ФОРА,VARUS, NOVUS), АЗС (OKKO, WOG, УКРНАФТА), аптек тощо, становить 15 000 грн на добу по всім карткам АТ «БАНК ФОРВАРД».
Зверніть увагу, що максимальна сума зняття готівки в торгових точках, перелічених вище, за одну транзакцію – 6000 грн.
Бережіть себе та своїх близьких! Разом переможемо!


А какой лимит на перевод на карту украинского банка?
Какие отделения в Киеве работают?

Открываешь официальный сайт - там всё написано
idealstorm
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Повідомлень: 1647
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 12:51

  idealstorm написав:
  19yuriy91 написав:
  Support BForward написав:Шановні клієнти, вітаю! :)
Рада повідомити про збільшення ліміту на торгові операції. Відсьогодні загальний ліміт на торгові операції (оплата товарів, покупки в інтернеті) або на зняття готівки на касах супермаркетів (АТБ, Сільпо, ФОРА,VARUS, NOVUS), АЗС (OKKO, WOG, УКРНАФТА), аптек тощо, становить 15 000 грн на добу по всім карткам АТ «БАНК ФОРВАРД».
Зверніть увагу, що максимальна сума зняття готівки в торгових точках, перелічених вище, за одну транзакцію – 6000 грн.
Бережіть себе та своїх близьких! Разом переможемо!


А какой лимит на перевод на карту украинского банка?
Какие отделения в Киеве работают?

Открываешь официальный сайт - там всё написано

А приведенной выше инфы на официальном сайте нема, советчик?
19yuriy91
 
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