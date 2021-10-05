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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 тра, 2022 12:57
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greenozon
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Додано: Вів 10 тра, 2022 15:12
Не благодарное дело что-то пояснять этим проходимцам
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idealstorm
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Додано: Вів 10 тра, 2022 17:08
idealstorm написав:
Не благодарное дело что-то пояснять этим проходимцам
Угу....
Представитель банка дал инфу, но частично, не в полном объёме.
Так понятно?
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19yuriy91
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