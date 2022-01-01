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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 12:57

19yuriy91
все на місці (ближче до кінця новини)
https://www.forward-bank.com/press-cent ... 0052022-r/
greenozon
 
Повідомлень: 13408
З нами з: 01.06.14
Подякував: 258 раз.
Подякували: 1191 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 15:12

  greenozon написав:19yuriy91
все на місці (ближче до кінця новини)
https://www.forward-bank.com/press-cent ... 0052022-r/

Не благодарное дело что-то пояснять этим проходимцам
idealstorm
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Повідомлень: 1649
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 160 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 17:08

  idealstorm написав:
  greenozon написав:19yuriy91
все на місці (ближче до кінця новини)
https://www.forward-bank.com/press-cent ... 0052022-r/

Не благодарное дело что-то пояснять этим проходимцам


Угу....
Представитель банка дал инфу, но частично, не в полном объёме.
Так понятно?
19yuriy91
 
Повідомлень: 3189
З нами з: 15.09.12
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Подякували: 396 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 11:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

А какие у них сейчас реальные ставки по вкладам? Там какая-то мутная схема вроде
бульбик
 
Повідомлень: 754
З нами з: 21.05.14
Подякував: 18 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 12:06

  бульбик написав:А какие у них сейчас реальные ставки по вкладам? Там какая-то мутная схема вроде

Почему мутная, уже проверенная с текущими счетами +++
lloydbanksua
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Повідомлень: 1018
З нами з: 22.04.20
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Подякували: 96 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 12:39

lloydbanksua
если можно растолкуйте, пожалуйста, на цифрах
бульбик
 
Повідомлень: 754
З нами з: 21.05.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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