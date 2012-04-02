Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 тра, 2022 12:57
greenozon
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Додано: Вів 10 тра, 2022 15:12
Не благодарное дело что-то пояснять этим проходимцам
idealstorm
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Додано: Вів 10 тра, 2022 17:08
idealstorm написав:
Не благодарное дело что-то пояснять этим проходимцам
Угу....
Представитель банка дал инфу, но частично, не в полном объёме.
Так понятно?
19yuriy91
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Додано: Сер 11 тра, 2022 11:51
А какие у них сейчас реальные ставки по вкладам? Там какая-то мутная схема вроде
бульбик
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Додано: Сер 11 тра, 2022 12:06
бульбик написав:
А какие у них сейчас реальные ставки по вкладам? Там какая-то мутная схема вроде
Почему мутная, уже проверенная с текущими счетами +++
lloydbanksua
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Додано: Сер 11 тра, 2022 14:15
бульбик написав:
А какие у них сейчас реальные ставки по вкладам? Там какая-то мутная схема вроде
на 1 рік: базова ставка 10,40% + 4,550% за акцію "+++"
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf
гроші тільки готівка через касу + увага на пункт 4.12.2
greenozon
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Додано: Сер 11 тра, 2022 14:17
greenozon написав: бульбик написав:
А какие у них сейчас реальные ставки по вкладам? Там какая-то мутная схема вроде
на 1 рік: базова ставка 10,40% + 4,550% за акцію "+++"
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf
гроші тільки готівка через касу + увага на пункт 4.12.2
О чем говорит этот пункт?
бульбик
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Додано: Сер 11 тра, 2022 14:26
бульбик 4.12. Винагорода не виплачується: 4.12.2. По Операціях, у день здійснення яких Клієнтом було знято з Рахунку кошти готівкою у касі Банку чи за допомогою систем самообслуговування або здійснено безготівковий переказ коштів з Рахунку на будь-який рахунок, відкритий в іншому банку або на поточний чи картковий рахунок, відкритий в Банку, або здійснено розрахунки за оплату товарів/послуг у розмірі повної або часткової суми Операції;
lel
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Додано: Сер 11 тра, 2022 14:31
По факту кто-то с этим сталкивался, как это выглядит?
бульбик
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Додано: Сер 11 тра, 2022 14:40
бульбик написав:
По факту кто-то с этим сталкивался, как это выглядит?
я від гріха подалі коли працюю із цими +++ в той день нічого не роблю із картками чи рахунками банку, окрім депозитної операції
і вам так раджу
greenozon
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Сер 11 тра, 2022 15:19 Hemi