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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 тра, 2022 15:28
idealstorm написав:
Заканчивается депозит.
Читаю на сайте Форварда, что :*Ліміт на зняття готівки у банкоматі або касах банку - 3000 грн.
*Максимальна сума зняття готівки 100 000 грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів).
Снять 100к смогу или нет?
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Додано: Сер 11 тра, 2022 15:34
Amethyst написав: idealstorm написав:
Снять 100к смогу или нет?
В кассе под заказ, пробуйте.
Если не в курсе то не советуйте то чего не знаете. Сегодня , со слов горячки , предзаказа сейчас нету , шо будет в кассе то и выдадут..., нас НБУ и банки партнёры не подкрепляют наличкой.
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Vadim_
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Сер 11 тра, 2022 15:19
Hemi
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