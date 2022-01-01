Читаю на сайте Форварда, что : *Ліміт на зняття готівки у банкоматі або касах банку - 3000 грн. *Максимальна сума зняття готівки 100 000 грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів).
Если не в курсе то не советуйте то чего не знаете. Сегодня , со слов горячки , предзаказа сейчас нету , шо будет в кассе то и выдадут..., нас НБУ и банки партнёры не подкрепляют наличкой.
Это или горячка порет чушь или такая странная позиция банка. Під лежачий камінь вода не тече. ведь чтобы его подкрепляли банки наличкой надо выполнить всего три условия: 1. Заключить разовую сделку на покупку налички на межбанке. 2. Заключить разовую сделку на доставку этой налички со службой инкассации (если такой службы нет у банка продавца). 3. Оплатить покупку налички и услуги доставки. Все. У других банков нет проблем с подкреплением а бедному форварду никто наличку сам не везёт. Так может просто *опу надо поднять со стула и попытаться хоть чуток поработать. А то заходишь в банки сейчас - тихе жития - клиентов нет, клерки по кабинкам сидят и ничего не делают
Читаю на сайте Форварда, что : *Ліміт на зняття готівки у банкоматі або касах банку - 3000 грн. *Максимальна сума зняття готівки 100 000 грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів).
Читаю на сайте Форварда, что : *Ліміт на зняття готівки у банкоматі або касах банку - 3000 грн. *Максимальна сума зняття готівки 100 000 грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів).
Снять 100к смогу или нет?
Сняли?
Рано ещё. Через две недельки токо подойдут сроки.
Мне на днях. Кстати , примечания с *Максимальна... уже нету.
Фарсик идет вслед за другим русским корабл... банком на букву А?
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