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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 153154155156

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 15:28

  idealstorm написав:Заканчивается депозит.

Читаю на сайте Форварда, что :
*Ліміт на зняття готівки у банкоматі або касах банку - 3000 грн.
*Максимальна сума зняття готівки 100 000 грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів).

Снять 100к смогу или нет?

Сняли?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 15:34

  Amethyst написав:
  idealstorm написав:Снять 100к смогу или нет?
В кассе под заказ, пробуйте.
Если не в курсе то не советуйте то чего не знаете. Сегодня , со слов горячки , предзаказа сейчас нету , шо будет в кассе то и выдадут..., нас НБУ и банки партнёры не подкрепляют наличкой.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 15:50

  Vadim_ написав:
  Amethyst написав:
  idealstorm написав:Снять 100к смогу или нет?
В кассе под заказ, пробуйте.
Если не в курсе то не советуйте то чего не знаете. Сегодня , со слов горячки , предзаказа сейчас нету , шо будет в кассе то и выдадут..., нас НБУ и банки партнёры не подкрепляют наличкой.

Это или горячка порет чушь или такая странная позиция банка. Під лежачий камінь вода не тече. ведь чтобы его подкрепляли банки наличкой надо выполнить всего три условия:
1. Заключить разовую сделку на покупку налички на межбанке.
2. Заключить разовую сделку на доставку этой налички со службой инкассации (если такой службы нет у банка продавца).
3. Оплатить покупку налички и услуги доставки.
Все. У других банков нет проблем с подкреплением а бедному форварду никто наличку сам не везёт. Так может просто *опу надо поднять со стула и попытаться хоть чуток поработать. А то заходишь в банки сейчас - тихе жития - клиентов нет, клерки по кабинкам сидят и ничего не делают
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 16:34

  Vadim_ написав:
  idealstorm написав:Заканчивается депозит.

Читаю на сайте Форварда, что :
*Ліміт на зняття готівки у банкоматі або касах банку - 3000 грн.
*Максимальна сума зняття готівки 100 000 грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів).

Снять 100к смогу или нет?

Сняли?

Рано ещё. Через две недельки токо подойдут сроки.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 17:02

  idealstorm написав:
  Vadim_ написав:
  idealstorm написав:Заканчивается депозит.

Читаю на сайте Форварда, что :
*Ліміт на зняття готівки у банкоматі або касах банку - 3000 грн.
*Максимальна сума зняття готівки 100 000 грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів).

Снять 100к смогу или нет?

Сняли?

Рано ещё. Через две недельки токо подойдут сроки.

Мне на днях. Кстати , примечания с *Максимальна... уже нету.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 17:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

Фарсик идет вслед за другим русским корабл... банком на букву А?

Акція «Внеси платіж – отримай cashback»
У рамках акції клієнту нараховується кешбек 10% на суму грошових коштів, яку він вніс для погашення строкової та простроченої заборгованості (за виключенням суми автоматичного договірного списання з рахунків інших договорів клієнта) по кредитному договору АТ «БАНК ФОРВАРД».

https://www.forward-bank.com/press-cent ... cashback1/
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 17:44

Кащей
Судя по условиям, только для приглашённых в акцию.
Это не налево и направо как у, вслед уходящему кораблю, Альфа-банка.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 18:00

Vadim_
Где забирать планируете?
Свистните как будет результат.
Можем им загодя надо заявку оставить, чтобы подготовили сумму?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 20:52

  idealstorm написав:Кащей
Судя по условиям, только для приглашённых в акцию.
Это не налево и направо как у, вслед уходящему кораблю, Альфа-банка.
Ну, мне Алла как раз и не предложила, а вот Фарс предложил, но к сожалению, задолженности нет, погасил еще в марте.
Кащей
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