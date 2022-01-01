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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:21
Снова снизили ставки...
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:26
greenozon написав: бульбик написав:
А какие у них сейчас реальные ставки по вкладам? Там какая-то мутная схема вроде
на 1 рік: базова ставка 10,40% + 4,550% за акцію "+++"https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf
гроші тільки готівка через касу + увага на пункт 4.12.2
мда..
було - див вище
стало 9.20 + 4.550
До речі коли був в відділенні певний час назад - люди мішками несли гривню, усі на +++ на рік
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greenozon
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:34
greenozon написав: greenozon написав: бульбик написав:
А какие у них сейчас реальные ставки по вкладам? Там какая-то мутная схема вроде
на 1 рік: базова ставка 10,40% + 4,550% за акцію "+++"https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf
гроші тільки готівка через касу + увага на пункт 4.12.2
мда..
було - див вище
стало 9.20 + 4.550
До речі коли був в відділенні певний час назад - люди мішками несли гривню, усі на +++ на рік
Такими темпами фарс пойдет за кораблем... По крайней мере, на депо теперь точно нет смысла размещать, на краткосрок уж точно На пенсионке лучше тогда.
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lloydbanksua
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- Подякували: 96 раз.
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