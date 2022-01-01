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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 154155156157

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Снова снизили ставки...
lloydbanksua
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Повідомлень: 1022
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:26

  greenozon написав:
  бульбик написав:А какие у них сейчас реальные ставки по вкладам? Там какая-то мутная схема вроде


на 1 рік: базова ставка 10,40% + 4,550% за акцію "+++"
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf
гроші тільки готівка через касу + увага на пункт 4.12.2


мда..
було - див вище

стало 9.20 + 4.550

До речі коли був в відділенні певний час назад - люди мішками несли гривню, усі на +++ на рік
greenozon
 
Повідомлень: 13447
З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:34

  greenozon написав:
  greenozon написав:
  бульбик написав:А какие у них сейчас реальные ставки по вкладам? Там какая-то мутная схема вроде


на 1 рік: базова ставка 10,40% + 4,550% за акцію "+++"
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf
гроші тільки готівка через касу + увага на пункт 4.12.2


мда..
було - див вище

стало 9.20 + 4.550

До речі коли був в відділенні певний час назад - люди мішками несли гривню, усі на +++ на рік

Такими темпами фарс пойдет за кораблем... По крайней мере, на депо теперь точно нет смысла размещать, на краткосрок уж точно На пенсионке лучше тогда.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:25

Дел
Востаннє редагувалось THB в П'ят 13 тра, 2022 12:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:26

Дел
THB
 
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З нами з: 22.07.16
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