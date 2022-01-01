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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
Снова снизили ставки...
Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:26
мда..
було - див вище
стало 9.20 + 4.550
До речі коли був в відділенні певний час назад - люди мішками несли гривню, усі на +++ на рік
Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:34
Такими темпами фарс пойдет за кораблем... По крайней мере, на депо теперь точно нет смысла размещать, на краткосрок уж точно На пенсионке лучше тогда.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:46
Панове, прошу допомоги.
Сьогодні дістав дебетову картку Форварда, якою не користувався два місяці, поповнив і хотів зробити пару платежів. Але не зміг ані поповнити телефон на сайті опсоса, ані заплатити за інтернет на сайті Ізі. В обох випадках я отримував помилку, до вікна введення ОТП не доходив. Гарячка каже, що ніяких запитів не бачить.
Щоб вияснити причину, зробив спробу потягнути 10 грн. з картки в Сенсі. З'явилося вікно, в якому треба було ввести ім'я на картці. Картка неіменна, що вводити незрозуміло, і підозрюю, що вже щось пішло не так, раніше я просто вводив ОТП, без запиту імені.
В чому може бути проблема?
Додано: П'ят 13 тра, 2022 23:14
AlexTk
спробуйте поповнити телефон всередині інтернетбанку чи в додатку
банк має таку можливість
комісія 0
якщо і це не піде - щось недобре із карткою сталось
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