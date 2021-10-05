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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 154155156157

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Снова снизили ставки...
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:26

  greenozon написав:
  бульбик написав:А какие у них сейчас реальные ставки по вкладам? Там какая-то мутная схема вроде


на 1 рік: базова ставка 10,40% + 4,550% за акцію "+++"
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf
гроші тільки готівка через касу + увага на пункт 4.12.2


мда..
було - див вище

стало 9.20 + 4.550

До речі коли був в відділенні певний час назад - люди мішками несли гривню, усі на +++ на рік
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:34

  greenozon написав:
  greenozon написав:
  бульбик написав:А какие у них сейчас реальные ставки по вкладам? Там какая-то мутная схема вроде


на 1 рік: базова ставка 10,40% + 4,550% за акцію "+++"
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf
гроші тільки готівка через касу + увага на пункт 4.12.2


мда..
було - див вище

стало 9.20 + 4.550

До речі коли був в відділенні певний час назад - люди мішками несли гривню, усі на +++ на рік

Такими темпами фарс пойдет за кораблем... По крайней мере, на депо теперь точно нет смысла размещать, на краткосрок уж точно На пенсионке лучше тогда.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:46

Панове, прошу допомоги.
Сьогодні дістав дебетову картку Форварда, якою не користувався два місяці, поповнив і хотів зробити пару платежів. Але не зміг ані поповнити телефон на сайті опсоса, ані заплатити за інтернет на сайті Ізі. В обох випадках я отримував помилку, до вікна введення ОТП не доходив. Гарячка каже, що ніяких запитів не бачить.
Щоб вияснити причину, зробив спробу потягнути 10 грн. з картки в Сенсі. З'явилося вікно, в якому треба було ввести ім'я на картці. Картка неіменна, що вводити незрозуміло, і підозрюю, що вже щось пішло не так, раніше я просто вводив ОТП, без запиту імені.
В чому може бути проблема?
AlexTk
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 23:14

AlexTk
спробуйте поповнити телефон всередині інтернетбанку чи в додатку
банк має таку можливість
комісія 0
якщо і це не піде - щось недобре із карткою сталось
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 11:30

̶т̶о̶л̶ь̶к̶о̶ ̶д̶л̶я̶ ̶т̶е̶х̶,̶ ̶к̶т̶о̶ ̶ж̶д̶а̶л̶ ̶п̶р̶и̶х̶о̶д̶а̶ ̶т̶и̶н̶ь̶к̶о̶ф̶а̶
ощадний рах. в долларах 4%
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 11:43

  Ромасик написав:̶т̶о̶л̶ь̶к̶о̶ ̶д̶л̶я̶ ̶т̶е̶х̶,̶ ̶к̶т̶о̶ ̶ж̶д̶а̶л̶ ̶п̶р̶и̶х̶о̶д̶а̶ ̶т̶и̶н̶ь̶к̶о̶ф̶а̶
ощадний рах. в долларах 4%

В гривне снизили, в баксе подняли. В чем подвох? :)
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 11:44

lloydbanksua
доллары стремно нести, если банку прикроют, будет -10% по курсу НБУ.

да и истинные патриоты держат сбережения в грн. А патриоты сейчас не только лише все :wink:
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 14 тра, 2022 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 11:46

  Ромасик написав:lloydbanksua
доллары стремно нести, если банку прикроют, будет -10% по курсу НБУ.

В том то и дело. Уже и гривну не особо хочется продлевать у них, а то валюту нести.
lloydbanksua
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