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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
Снова снизили ставки...
Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:26
мда..
було - див вище
стало 9.20 + 4.550
До речі коли був в відділенні певний час назад - люди мішками несли гривню, усі на +++ на рік
Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:34
Такими темпами фарс пойдет за кораблем... По крайней мере, на депо теперь точно нет смысла размещать, на краткосрок уж точно На пенсионке лучше тогда.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:46
Панове, прошу допомоги.
Сьогодні дістав дебетову картку Форварда, якою не користувався два місяці, поповнив і хотів зробити пару платежів. Але не зміг ані поповнити телефон на сайті опсоса, ані заплатити за інтернет на сайті Ізі. В обох випадках я отримував помилку, до вікна введення ОТП не доходив. Гарячка каже, що ніяких запитів не бачить.
Щоб вияснити причину, зробив спробу потягнути 10 грн. з картки в Сенсі. З'явилося вікно, в якому треба було ввести ім'я на картці. Картка неіменна, що вводити незрозуміло, і підозрюю, що вже щось пішло не так, раніше я просто вводив ОТП, без запиту імені.
В чому може бути проблема?
Додано: П'ят 13 тра, 2022 23:14
AlexTk
спробуйте поповнити телефон всередині інтернетбанку чи в додатку
банк має таку можливість
комісія 0
якщо і це не піде - щось недобре із карткою сталось
Додано: Суб 14 тра, 2022 11:30
̶т̶о̶л̶ь̶к̶о̶ ̶д̶л̶я̶ ̶т̶е̶х̶,̶ ̶к̶т̶о̶ ̶ж̶д̶а̶л̶ ̶п̶р̶и̶х̶о̶д̶а̶ ̶т̶и̶н̶ь̶к̶о̶ф̶а̶
ощадний рах. в долларах 4%
Додано: Суб 14 тра, 2022 11:43
Додано: Суб 14 тра, 2022 11:44
lloydbanksua
доллары стремно нести, если банку прикроют, будет -10% по курсу НБУ.
да и истинные патриоты держат сбережения в грн. А патриоты сейчас не только лише все
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 14 тра, 2022 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 тра, 2022 11:46
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