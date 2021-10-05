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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 тра, 2022 11:52
Ромасик написав:lloydbanksua
, не хочется - несите в ощад
Спасибо за ценный совет, сам разберусь)
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Додано: Суб 14 тра, 2022 11:54
lloydbanksua написав: Ромасик написав:lloydbanksua
, не хочется - несите в ощад
Спасибо за ценный совет, сам разберусь)
а краще в ЗСУ.
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