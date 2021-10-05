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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 тра, 2022 11:52
Ромасик написав:lloydbanksua
, не хочется - несите в ощад
Спасибо за ценный совет, сам разберусь)
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lloydbanksua
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Додано: Суб 14 тра, 2022 11:54
lloydbanksua написав: Ромасик написав:lloydbanksua
, не хочется - несите в ощад
Спасибо за ценный совет, сам разберусь)
а краще в ЗСУ.
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Ромасик
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Додано: Суб 14 тра, 2022 14:37
Добрый день, пробовал сегодня сеп, со счета для депозитчиков, дало только 5 тыс гривен отправить. Есть ограничения на сумму в день по сепу?
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kianushkolosov
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Додано: Суб 14 тра, 2022 14:41
kianushkolosov написав:
Добрый день, пробовал сегодня сеп, со счета для депозитчиков, дало только 5 тыс гривен отправить. Есть ограничения на сумму в день по сепу?
Да, именно такой лимит в день с текущих счетов. И 3000 с карточных.
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Додано: Суб 14 тра, 2022 14:41
kianushkolosov написав:
Добрый день, пробовал сегодня сеп, со счета для депозитчиков, дало только 5 тыс гривен отправить. Есть ограничения на сумму в день по сепу?
"- через меню «На вільні реквізити» встановлено на рівні 5000 грн на добу. Обмеження діє по кожному рахунку окремо."
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Додано: Суб 14 тра, 2022 15:02
lloydbanksua написав: Ромасик написав:
̶т̶о̶л̶ь̶к̶о̶ ̶д̶л̶я̶ ̶т̶е̶х̶,̶ ̶к̶т̶о̶ ̶ж̶д̶а̶л̶ ̶п̶р̶и̶х̶о̶д̶а̶ ̶т̶и̶н̶ь̶к̶о̶ф̶а̶
ощадний рах. в долларах 4%
В гривне снизили, в баксе подняли. В чем подвох?
свободные баксы сейчас многим нужны, на них же можно хорошо заработать.
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sergia
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Додано: Суб 14 тра, 2022 15:10
sergia написав: lloydbanksua написав: Ромасик написав:
̶т̶о̶л̶ь̶к̶о̶ ̶д̶л̶я̶ ̶т̶е̶х̶,̶ ̶к̶т̶о̶ ̶ж̶д̶а̶л̶ ̶п̶р̶и̶х̶о̶д̶а̶ ̶т̶и̶н̶ь̶к̶о̶ф̶а̶
ощадний рах. в долларах 4%
В гривне снизили, в баксе подняли. В чем подвох?
свободные баксы сейчас многим нужны, на них же можно хорошо заработать.
Хорошо заробляють на паливі,сьогодні 95 купив по 37,69, бачив на тематичних форумах продаж від 50 до 100 за 1000мл
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sens
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