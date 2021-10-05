RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 155156157158

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 11:52

  Ромасик написав:lloydbanksua, не хочется - несите в ощад

Спасибо за ценный совет, сам разберусь)
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1031
З нами з: 22.04.20
Подякував: 53 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 11:54

  lloydbanksua написав:
  Ромасик написав:lloydbanksua, не хочется - несите в ощад

Спасибо за ценный совет, сам разберусь)

а краще в ЗСУ.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4415
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1154 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:37

Сеп

Добрый день, пробовал сегодня сеп, со счета для депозитчиков, дало только 5 тыс гривен отправить. Есть ограничения на сумму в день по сепу?
kianushkolosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 88
З нами з: 22.01.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:41

  kianushkolosov написав:Добрый день, пробовал сегодня сеп, со счета для депозитчиков, дало только 5 тыс гривен отправить. Есть ограничения на сумму в день по сепу?

Да, именно такой лимит в день с текущих счетов. И 3000 с карточных.
Vorlon
 
Повідомлень: 10148
З нами з: 14.06.13
Подякував: 480 раз.
Подякували: 1093 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:41

  kianushkolosov написав:Добрый день, пробовал сегодня сеп, со счета для депозитчиков, дало только 5 тыс гривен отправить. Есть ограничения на сумму в день по сепу?

"- через меню «На вільні реквізити» встановлено на рівні 5000 грн на добу. Обмеження діє по кожному рахунку окремо."
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1400
З нами з: 30.08.09
Подякував: 182 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 15:02

  lloydbanksua написав:
  Ромасик написав:̶т̶о̶л̶ь̶к̶о̶ ̶д̶л̶я̶ ̶т̶е̶х̶,̶ ̶к̶т̶о̶ ̶ж̶д̶а̶л̶ ̶п̶р̶и̶х̶о̶д̶а̶ ̶т̶и̶н̶ь̶к̶о̶ф̶а̶
ощадний рах. в долларах 4%

В гривне снизили, в баксе подняли. В чем подвох? :)

свободные баксы сейчас многим нужны, на них же можно хорошо заработать.
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 421
З нами з: 14.12.20
Подякував: 91 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 15:10

  sergia написав:
  lloydbanksua написав:
  Ромасик написав:̶т̶о̶л̶ь̶к̶о̶ ̶д̶л̶я̶ ̶т̶е̶х̶,̶ ̶к̶т̶о̶ ̶ж̶д̶а̶л̶ ̶п̶р̶и̶х̶о̶д̶а̶ ̶т̶и̶н̶ь̶к̶о̶ф̶а̶
ощадний рах. в долларах 4%

В гривне снизили, в баксе подняли. В чем подвох? :)

свободные баксы сейчас многим нужны, на них же можно хорошо заработать.

Хорошо заробляють на паливі,сьогодні 95 купив по 37,69, бачив на тематичних форумах продаж від 50 до 100 за 1000мл
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12850
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:17

  sens написав:Хорошо заробляють на паливі,сьогодні 95 купив по 37,69, бачив на тематичних форумах продаж від 50 до 100 за 1000мл
А скільки в черзі стояли? І почому ваша година ?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2324
З нами з: 05.05.21
Подякував: 136 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 17:33

  Vorlon написав:
  kianushkolosov написав:Добрый день, пробовал сегодня сеп, со счета для депозитчиков, дало только 5 тыс гривен отправить. Есть ограничения на сумму в день по сепу?

Да, именно такой лимит в день с текущих счетов. И 3000 с карточных.

А не знаете, календарный день или рабочий банковский?
kianushkolosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 88
З нами з: 22.01.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 18:59

  kianushkolosov написав:
  Vorlon написав:
  kianushkolosov написав:Добрый день, пробовал сегодня сеп, со счета для депозитчиков, дало только 5 тыс гривен отправить. Есть ограничения на сумму в день по сепу?

Да, именно такой лимит в день с текущих счетов. И 3000 с карточных.

А не знаете, календарный день или рабочий банковский?

+24 часа для каждой операции
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2324
З нами з: 05.05.21
Подякував: 136 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 155156157158
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, melkh, ramaz, vpchelko і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 29, 30, 31
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
302 368251
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 тра, 2022 16:47
lloydbanksua
Банк Власний Рахунок 1 ... 44, 45, 46
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
451 298100
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 тра, 2022 14:16
WallNutPen
Альфа-Банк 1 ... 268, 269, 270
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
2696 1055862
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 тра, 2022 20:32
vollena71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.